Чемпионат России по гандболу досрочно завершен, победителями признаны «Чеховские медведи»

Источник: РИА "Новости"

Такое решение было принято на онлайн-заседании исполкома ФГР в субботу. Победители сезона были определены по итогам предварительного раунда. Первое место у мужчин занял подмосковный клуб «Чеховские медведи», второе — ставропольский «Виктор», третье — санкт-петербургская «Нева». Чемпионом России среди женских команд стал «Ростов-Дон», второе место заняла тольяттинская «Лада», третье — московский ЦСКА.

«Федерация до последнего надеялась в той или иной форме закончить сезон в соответствии со спортивными принципами, однако тенденции в развитии ситуации с коронавирусом не оставили шансов доиграть чемпионат даже без зрителей. ФГР предпримет все возможные действия для минимизации последствий от пандемии на развитие гандбола в нашей стране», — приводит пресс-служба комментарий президента ФГР Сергея Шишкарева.

«Чеховские медведи» неизменно становятся чемпионами России с сезона-2001/02 — всего на их счету 19 титулов. «Ростов-Дон» стал победителем чемпионата в четвертый раз подряд и восьмой раз в истории.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--83102875942a12774d74" data-vnd="83102875942a12774d74" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=83102875942a12774d74" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Также принято решение, что по итогам сезона по спортивному принципу ни одна команда не покинет мужскую Суперлигу Париматч, при этом лидер высшей лиги («Сунгуль» из Снежинска — прим. ТАСС) получит право на повышение, таким образом, в следующем сезоне могут сыграть 13 команд. Также объявлено, что «Финал четырех» женского Кубка России сезона-2019/20 пройдет в Москве 22—23 августа . Если эпидемиологическая ситуация не позволит организовать турнир в эти сроки, то он будет отменен.