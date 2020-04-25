Чемпионат России по гандболу досрочно завершен, победителями признаны «Чеховские медведи»
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Мужской и женский чемпионаты России по гандболу досрочно завершены
МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Мужской и женский чемпионаты России по гандболу досрочно завершены
Такое решение было принято на
«Федерация до последнего надеялась в той или иной форме закончить сезон в соответствии со спортивными принципами, однако тенденции в развитии ситуации с коронавирусом не оставили шансов доиграть чемпионат даже без зрителей. ФГР предпримет все возможные действия для минимизации последствий от пандемии на развитие гандбола в нашей стране», — приводит
«Чеховские медведи» неизменно становятся чемпионами России с сезона-2001/02 — всего на их счету 19 титулов. «Ростов-Дон» стал победителем чемпионата в четвертый раз подряд и восьмой раз в истории.
Также принято решение, что по итогам сезона по спортивному принципу ни одна команда не покинет мужскую Суперлигу Париматч, при этом лидер высшей лиги («Сунгуль» из Снежинска — прим. ТАСС) получит право на повышение, таким образом, в следующем сезоне могут сыграть 13 команд. Также объявлено, что «Финал четырех» женского Кубка России сезона-2019/20 пройдет в Москве
Предварительно определены даты проведения матчей за Суперкубок России: среди мужских команд — 29 августа, среди женских команд — 30 августа. Места проведения игр будут объявлены дополнительно.