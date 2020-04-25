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13:32 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат России по гандболу досрочно завершен, победителями признаны «Чеховские медведи»

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Мужской и женский чемпионаты России по гандболу досрочно завершены из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Федерации гандбола России (ФГР).

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По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 13:31 MSK, 25.04
Инфицировано74 588+5 966
Скончалось681+66
Выздоровело6 250+682
Инфицировано2 822 003+100 649
Скончалось197 578+6 347
Выздоровело796 300+50 695
Источник: РИА "Новости"

Такое решение было принято на онлайн-заседании исполкома ФГР в субботу. Победители сезона были определены по итогам предварительного раунда. Первое место у мужчин занял подмосковный клуб «Чеховские медведи», второе — ставропольский «Виктор», третье — санкт-петербургская «Нева». Чемпионом России среди женских команд стал «Ростов-Дон», второе место заняла тольяттинская «Лада», третье — московский ЦСКА.

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«Федерация до последнего надеялась в той или иной форме закончить сезон в соответствии со спортивными принципами, однако тенденции в развитии ситуации с коронавирусом не оставили шансов доиграть чемпионат даже без зрителей. ФГР предпримет все возможные действия для минимизации последствий от пандемии на развитие гандбола в нашей стране», — приводит пресс-служба комментарий президента ФГР Сергея Шишкарева.

«Чеховские медведи» неизменно становятся чемпионами России с сезона-2001/02 — всего на их счету 19 титулов. «Ростов-Дон» стал победителем чемпионата в четвертый раз подряд и восьмой раз в истории.

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Также принято решение, что по итогам сезона по спортивному принципу ни одна команда не покинет мужскую Суперлигу Париматч, при этом лидер высшей лиги («Сунгуль» из Снежинска — прим. ТАСС) получит право на повышение, таким образом, в следующем сезоне могут сыграть 13 команд. Также объявлено, что «Финал четырех» женского Кубка России сезона-2019/20 пройдет в Москве 22—23 августа. Если эпидемиологическая ситуация не позволит организовать турнир в эти сроки, то он будет отменен.

Предварительно определены даты проведения матчей за Суперкубок России: среди мужских команд — 29 августа, среди женских команд — 30 августа. Места проведения игр будут объявлены дополнительно.

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