Гандбольная олимпийская квалификация перенесена на март 2021 года

Планируется, что мужской турнир пройдет с 12 по 14 марта, а женский — с 19 по 21 марта 2021 года.

Также IHF перенесла сроки молодежных чемпионатов планеты 2020 года. Мировое первенство среди девушек до 20 лет намечено провести 2—13 декабря в Румынии. Первоначально этот турнир был запланирован на июль. Чемпионат мира для гандболисток в возрасте до 18 лет, который должен был пройти в Хорватии в августе, планируется провести с 29 сентября по 11 октября.