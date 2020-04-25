Гандбольная олимпийская квалификация перенесена на март 2021 года
25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация гандбола (IHF) решила перенести квалификационные турниры к токийской Олимпиаде на март 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация гандбола (IHF) решила перенести квалификационные турниры к токийской Олимпиаде на март 2021 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Планируется, что мужской турнир пройдет с 12 по 14 марта, а женский — с 19 по 21 марта 2021 года.
XXXI летние Олимпийские игры в Токио должны состояться с 23 июля по 8 августа 2021 года.
Также IHF перенесла сроки молодежных чемпионатов планеты 2020 года. Мировое первенство среди девушек до 20 лет намечено провести