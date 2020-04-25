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25 апреля, источник: БЕЛТА

Мужской гандбольный чемпионат Беларуси завершен досрочно, золото у БГК

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Исполком Белорусской федерации гандбола решил досрочно завершить мужской чемпионат страны. Это связано с пандемией коронавируса и рекомендациями Европейской федерации гандбола, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Таким образом, исходя из текущего положения команд в турнирной таблице, чемпионом Беларуси стал Брестский гандбольный клуб имени Мешкова. Серебро у минского СКА, бронза досталась могилевскому клубу «Машека». Итоговое положение: БГК — 48 очков, СКА — 44, «Машека» — 23, БГУФК-СКА — 17, «Кронон» — 14, «Гомель» — 10.

Список лучших бомбардиров возглавил Максим Несвадьба («Кронон»), забросивший 167 мячей.

Что касается женского чемпионата страны, то решено провести два поединка между лидерами — гандболистками «Гомеля» и БНТУ-БелАЗом — 13 и 17 мая. В случае, если первую встречу выиграют гомельчанки, то они станут чемпионками, и вторая игра проводиться не будет.

После первого этапа женского чемпионата положение команд таково: «Гомель» — 45 очков, БНТУ-БелАЗ — 43, «Городничанка» (Гродно) — 25, «Берестье» (Брест) — 15. В бомбардирской гонке лидирует Регина Кудрявцева (БНТУ-БелАЗ), на лицевом счету которой 171 гол.

Также принято решение перенести «Финалы четырех» розыгрыша Кубка Беларуси среди мужских и женских команд на начало сезона-2020/2021.

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