Мужской гандбольный чемпионат Беларуси завершен досрочно, золото у БГК

Таким образом, исходя из текущего положения команд в турнирной таблице, чемпионом Беларуси стал Брестский гандбольный клуб имени Мешкова. Серебро у минского СКА, бронза досталась могилевскому клубу «Машека». Итоговое положение: БГК — 48 очков, СКА — 44, «Машека» — 23, БГУФК-СКА — 17, «Кронон» — 14, «Гомель» — 10.

Что касается женского чемпионата страны, то решено провести два поединка между лидерами — гандболистками «Гомеля» и БНТУ-БелАЗом — 13 и 17 мая. В случае, если первую встречу выиграют гомельчанки, то они станут чемпионками, и вторая игра проводиться не будет.