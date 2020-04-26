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11:44 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты «Барселоны», ПСЖ, «Веспрема» и «Киля» сыграют в «Финале четырех» Лиги чемпионов

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Матчи 1/8 финала и четвертьфиналы мужской гандбольной Лиги чемпионов отменены в связи с пандемией. Такое решение принял исполком Европейской федерации гандбола (ЕГФ), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Обладателями путевок в «Финал четырех» стали по две лучшие команды предварительных групп А и В — испанская «Барселона», французский «Пари Сен-Жермен», немецкий «Киль» и венгерский «Веспрем». Решающий этап главного клубного турнира Старого Света планируется провести 28—29 декабря в немецком Кельне. Что касается розыгрышей Кубка ЕГФ и Кубка вызова, то они завершены досрочно без выявления победителей.

Четвертьфинальные поединки женской Лиги чемпионов, которые должны были состояться в июне, отменены. ЕГФ рассматривает возможность их проведения 3 сентября. «Финал четырех» запланирован на 5—6 сентября в венгерском Будапеште. Если в эти сроки провести матчи не удастся, то альтернативные даты проведения решающего этапа будут определены в октябре 2020 года. В этом случае четвертьфиналы проводиться не будут, а участниками решающего этапа станут лучшие клубы из двух групп основного раунда — венгерский «Дьер», датский «Эсбьерг» и французские «Брест» и «Мец».

Оставшиеся матчи женского Кубка ЕГФ и Кубка вызова так же, как и мужчин, решено не проводить.

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