«Нострадамуса у нас нет». Сергей Шишкарев о досрочном завершении гандбольных чемпионатов

Источник: РИА "Новости"

Мужской и женский чемпионаты России по гандболу доиграны не будут, «Чеховские медведи» и «Ростов-Дон» завоевали титулы по итогам предварительного раунда — от проведения плей-офф в условиях пандемии коронавируса было решено отказаться. О причинах досрочного завершения чемпионатов, финансовом положении российских клубов, их будущем и о новом тренере мужской сборной России в интервью ТАСС рассказал президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--df502918f76e3514c1ae" data-vnd="df502918f76e3514c1ae" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=df502918f76e3514c1ae" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Как вы говорили ранее, за завершение чемпионатов выступало большинство клубов. Каковой была их мотивация?

— Основная — это отсутствие определенности. Какое бы мы решение сейчас ни приняли, оно все равно было бы промежуточным. Нужно быть Нострадамусом или Вангой, чтобы предсказать, как будет развиваться ситуация с пандемией, какое влияние она окажет на ограничительные меры, какими будут действия властей. Среди нас таких нет.

Верный прогноз может позволить претендовать на Нобелевскую премию, но, поскольку в федерации соискателей на эту награду нет, мы исходили из принципов разумности, целесообразности и прислушивались к мнению клубов.

Клубам было совершенно очевидно, что при всей сознательности и профессионализме спортсменов было бы большим заблуждением надеяться, что удаленные тренировки — это то, что нужно для поддержания их функционального состояния.

Если доигрывать чемпионат, например, в июне, то нужно закладывать минимум три недели подготовительных занятий. Причем не на удаленке — нужны полноценные интенсивные командные тренировки. Для этого времени нет.

Откладывать чемпионат на август — тоже не выход, поскольку так будет полностью смазана подготовка к следующему сезону. А он очень важен — женскую сборную ждут чемпионат Европы и Олимпиада. Когда мы все прикинули, то поняли, что суррогатные или комбинированные варианты не нужны.

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Почему мы еще ждали решений европейской и мировой федераций? Нам надо было понять, какой будет структура соревнований, будут ли проводиться женские юношеские и молодежные чемпионаты мира, какова будет история с квалификационными матчами. Доиграть чемпионат хотели клубы, желающие улучшить свое турнирное положение, но, поскольку сыграны два круга, мы посчитали, что такая схема определения победителей соревнований будет вполне справедливой. При этом приняли соломоново решение не отправлять вниз последнюю команду элитного дивизиона, так что в следующем году в мужской Суперлиге Париматч будут играть 13 команд. Это решение было принято единогласно.

Перед заседанием исполкома я переговорил с представителями клубов, которые хотели доиграть сезон, и нашел с ними полное понимание. Так что это консенсусное решение всего нашего гандбольного сообщества.

— Сохраняется только женский Кубок России. Получается, практически все участники еврокубков определены?

— Да, все справедливо. Что касается розыгрыша Кубка России, то на решение о его проведении повлияли три составляющих. В условиях отсутствия отборочных матчей на чемпионат Европы, куда женская сборная уже квалифицировалась, гандболисткам нужна дополнительная игровая практика. У нас же остаются только матчи чемпионата, поэтому дополнительные игры будут крайне полезны.

Второе — выступление «Ростов-Дона». Если команде в конце августа получится сыграть в Кубке России, а после и в матче за Суперкубок России, то для нее это будет хорошей практикой перед выступлением в Лиге чемпионов.

И третья составляющая — по итогам турнира может измениться состав участников еврокубков, мы постарались сохранить спортивный принцип. Если «Кубань» пробьется в финал Кубка России, то выступит в еврокубке. Если нет, то там справедливо выступит «Звезда».

— Поговорим о финансовой стороне вопроса. Сейчас все считают убытки, нанесенные пандемией. Известно, сколько суммарно потеряют российские гандбольные клубы?

— Такой статистики у нас пока нет, и вряд ли мы ее получим, потому что федерация не является контролирующим органом по отношению к нашим клубам.

Но совершенно очевидно, что потери могут пойти по линии финансирования со стороны региональных бюджетов. В этой связи я готовлю обращение к губернаторам и руководителям субъектов федерации с просьбой поддержать наш вид спорта и не отвернуться от него в этой тяжелой ситуации.

Гандбол стал популярнее, это заметный, медаленосный вид спорта. И что еще важнее — не такой затратный, если сравнивать с уважаемыми нами старшими товарищами в спортивной иерархии.

— То есть пока вы исходите из того, что следующий сезон начнут все клубы?

— Да, и надеюсь, что ничего не поменяется. Во всяком случае, пока никаких сигналов спасения, какие подают тонущие корабли, нам не поступало. Если подобные опасения будут приобретать серьезные очертания, я и мои коллеги будут связываться с региональными властями.

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— Как гандболисты переживают этот период?

— Через руководителей и тренеров клубов, с которыми я общаюсь, мне стало известно, что по случаю окончания чемпионата случился большой общенациональный гандбольный праздник. Все друг друга поздравляли, и в мой адрес был направлен ряд комплиментов. Мне же зачастую стараются дать указания и помочь в принятии решений, но вчера я получил много приятных слов от клубов. Хочу за это всех поблагодарить. Мы готовим официальные поздравительные письма всем призерам и при первой возможности лично вручим кубки и медали.

На спортсменов давила неопределенность, она демотивировала не только их, но и тренеров и специалистов, которые занимались их подготовкой. Общее напряжение было высоким: спортсмены сидели в четырех стенах, зачастую на съемных квартирах в Москве и других городах страны, им было очень тяжело.

Теперь все выдохнули с облегчением, всем понятно, что делать в ближайшие месяцы. Появившаяся ясность облегчает ситуацию. Спортсмены смогут теперь отдохнуть, хотя полноценным такой отдых, конечно, назвать сложно. Хотелось бы, чтобы опасность побыстрее миновала.

— Досрочное завершение чемпионата не на пользу мужскому ЦСКА, который до недавнего времени назывался «Спартак». В прошлом году клуб стал вторым, сейчас — четвертым. А тут еще резонансное переименование. Как гандбольная общественность отнеслась к смене названия клуба?

— За исключением мало понятных мне персонажей, я не слышал от представителей гандбольной общественности какого-то недовольства по этому поводу. Видимо, в условиях пандемии коронавируса, когда нечем заняться, появилась привычка через большинство СМИ транслировать негатив. Считаю, этой теме было посвящено неоправданно большое внимание. Не вижу никакого смысла ее дальше обсуждать. Насколько я знаю, команда абсолютно не замечает малопонятной шелухи вокруг этой темы и целенаправленно готовится к новому сезону. Она очень надеется, что 29 августа примет участие в матче за Суперкубок.

У спортсменов были амбиции побороться за призовые места и чемпионство, но не надо было по ходу сезона, вне зависимости от названия, терять очки там, где не нужно было. Амбиции у игроков хорошие, они настроены на качественную подготовку к новому сезону. В ЦСКА собрано много сильных гандболистов, выступающих за сборную России. Поэтому хочется пожелать им успеха и не распускать слюни по поводу того, что чемпионат России завершен на этой стадии. Есть возможность доказать свою состоятельность в честной спортивной борьбе, в том числе на европейской арене.

— Да, но команда все же ставит задачу попадания в Лигу чемпионов.

— Нужно поднять общий рейтинг мужского гандбола. К сожалению, «Чеховские медведи» в этом сезоне не попали в топ-16 Лиги чемпионов. Если мы в мужском гандболе в течение двух-трех лет будем идти в гору и насыщать внутренний чемпионат спортивным качеством и профессиональной борьбой, то результаты не заставят себя долго ждать и мы полноценно вернемся на европейскую арену.

— Это же касается и мужской сборной страны. Не так давно на пост главного тренера был назначен Велимир Петкович. Он успел познакомиться с командой?

— Очно, к сожалению, нет. Пока идет заочная работа. Но этот человек во всем ищет позитив. Он много анализирует, пересматривает записи игр сборной, изучает историю вопроса.

Он фанат лучших времен советского и российского гандбола, и выбор в его пользу был сделан, поскольку он глубоко убежден в том, что в мужском российском гандболе абсолютно ничего не потеряно и разговоры о его гибели — бредни и домыслы недоброжелателей. Конечно, хотелось, чтобы он был лучше и качественней, но он становится интересным и популярным видом спорта. В школах, в училищах олимпийского резерва занимается огромное число детей, правильная вертикаль выстраивается в клубах. Велимир ведет большую аналитическую подготовительную работу, как только представится возможность, мы незамедлительно организуем сборы и познакомим тренера с командой.