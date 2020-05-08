Брестский гандбольный клуб имени Мешкова продлил контракт с Раулем Алонсо

Также в тренерском штабе чемпионов Беларуси остались Себастиа Сальват и Роналдо Пушник. В новом сезоне тренером по физической подготовке БГК станет Александр Бобрик.

Существенные изменения произойдут в игровом составе брестчан. Точно известно, что команду покинут Вильям Аккамбре, Даниэль Андреев, Дарко Джукич, Бранко Канкараш, Неманья Обрадович и Артем Кулак. Пополнят брестский клуб польский правый полусредний Павел Пачковски, словенский разыгрывающий Сташ Скубе и боснийский линейный Владимир Враньеш. Кроме того, контракт с БГК продлил один из лидеров клуба словенский левый угловой Симон Разгор, который провел в Бресте уже 6 сезонов.