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8 мая, источник: БЕЛТА

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова продлил контракт с Раулем Алонсо

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер Брестского гандбольного клуба имени Мешкова Рауль Алонсо остается на своем посту. Контракт с испанским специалистом сегодня продлен еще на год, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Также в тренерском штабе чемпионов Беларуси остались Себастиа Сальват и Роналдо Пушник. В новом сезоне тренером по физической подготовке БГК станет Александр Бобрик.

Существенные изменения произойдут в игровом составе брестчан. Точно известно, что команду покинут Вильям Аккамбре, Даниэль Андреев, Дарко Джукич, Бранко Канкараш, Неманья Обрадович и Артем Кулак. Пополнят брестский клуб польский правый полусредний Павел Пачковски, словенский разыгрывающий Сташ Скубе и боснийский линейный Владимир Враньеш. Кроме того, контракт с БГК продлил один из лидеров клуба словенский левый угловой Симон Разгор, который провел в Бресте уже 6 сезонов.

С основным составом также будут работать вернувшиеся из аренды в гродненском «Крононе» Даниил Вергейчик и Валентин Силко, а также Илья Томашук из БГК-2.

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