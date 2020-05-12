Белорусский гандболист Глеб Гарбуз признан лучшим игроком чемпионата Швейцарии

В этом сезоне 26-летний белорус также оказался лидером бомбардирской гонки швейцарского первенства, забросив 163 мяча. Глеб Гарбуз выступал за клуб «Криенс-Люцерн», который занял 3-е место, набрав 32 очка в 24 проведенных матчах. На первом месте — «Шаффхаузен», у которого 44 балла, вторая позиция у «Винтертура», набравшего 34 очка.