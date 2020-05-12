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12 мая, источник: БЕЛТА

Белорусский гандболист Глеб Гарбуз признан лучшим игроком чемпионата Швейцарии

12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский разыгрывающий Глеб Гарбуз признан лучшим игроком чемпионата Швейцарии по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В этом сезоне 26-летний белорус также оказался лидером бомбардирской гонки швейцарского первенства, забросив 163 мяча. Глеб Гарбуз выступал за клуб «Криенс-Люцерн», который занял 3-е место, набрав 32 очка в 24 проведенных матчах. На первом месте — «Шаффхаузен», у которого 44 балла, вторая позиция у «Винтертура», набравшего 34 очка.

Швейцарский чемпионат был прерван в середине марта из-за распространения коронавируса.

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