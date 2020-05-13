Гандболистки БНТУ-БелАЗа победили «Гомель» в матче чемпионата Беларуси
13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки
13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки
Сегодняшний поединок двух претендентов на чемпионский титул на паркете столичного Дома гандбола получился на редкость упорным. В первой половине чуть успешнее были гомельчанки, которые ушли на перерыв с перевесом в два мяча — 15:13. Во второй половине хозяйки сумели догнать соперниц и в концовке вырвали победу с минимальной разницей в счете — 31:30. Самыми результативными стали Мария Коновал (БНТУ-БелАЗ) и Наталья Котина («Гомель»), забросившие по 10 мячей.
В решающем матче за золото эти команды встретятся 17 мая в Гомеле. Причем гомельских гандболисток устроит даже ничья, а их соперницам нужна только победа. Сейчас у «Гомеля» и
Как сообщалось, исполком Белорусской федерации гандбола решил досрочно завершить мужской чемпионат страны. Это связано с пандемией коронавируса и рекомендациями Европейской федерации гандбола. Чемпионом Беларуси в 12-й раз стал Брестский гандбольный клуб имени Мешкова, серебро у минского СКА, бронза досталась могилевскому клубу «Машека». Итоговое положение: БГК — 48 очков, СКА — 44, «Машека» — 23,
Список лучших бомбардиров возглавил Максим Несвадьба («Кронон»), забросивший 174 мяча.
Также было решено перенести «Финалы четырех» розыгрыша Кубка Беларуси среди мужских и женских команд на начало сезона-2020/2021.