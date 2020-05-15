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15 мая, источник: БЕЛТА

Белорусский гандболист Денис Рутенко завершил карьеру

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вслед за Иваном Бровко игровую карьеру завершил еще один известный белорусский гандболист Денис Рутенко, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Профессиональную карьеру Денис Рутенко начал в минском «Аркатроне», после чего выступал в итальянском «Конверсано» и словенском «Превенте». Затем он вернулся на родину, и в составе минского «Динамо» и БГК имени Мешкова стал 9-кратным чемпионом Беларуси. В завершившемся сезоне Денис Рутенко играл в минском СКА, с которым стал серебряным призером белорусского первенства. За национальную сборную Беларуси он провел 126 матчей, забросив 306 мячей.

Накануне о завершении игровой карьеры объявил еще один из лидеров армейского клуба Иван Бровко. Кроме того, в следующем сезоне в составе СКА не будет еще нескольких игроков. В частности, в австрийский «Швац» переходит опытнейший голкипер Алексей Кишов, а его коллега по амплуа Иван Мороз и линейный Вячеслав Бохан продолжат карьеру в стане чемпиона Украины запорожского «Мотора». Там они будут играть вместе с еще двумя белорусскими гандболистами Борисом Пуховским и Максимом Бабичевым.

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