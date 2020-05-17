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17 мая, источник: БЕЛТА

Обладатель золота определится на женском гандбольном чемпионате Беларуси

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На женском гандбольном чемпионате Беларуси сегодня состоится решающий поединок за золотые медали, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В 17.00 на паркете гомельского Дворца игровых видов спорта действующие чемпионки страны гандболистки «Гомеля» примут гостей из БНТУ-БелАЗа. В минувшую среду в Минске гомельчанки уступили со счетом 30:31. Тем не менее для завоевания своего четвертого золота национального первенства гандболисткам «Гомеля» достаточно сегодня сыграть вничью, а их соперницам, чтобы в 24-й раз стать чемпионками, нужна только победа.

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Обладательницами бронзовых наград стали гандболистки «Городничанки» из Гродно, спортсменки «Берестья» из Бреста замкнули квартет сильнейших.

В бомбардирской гонке перед последним матчем лидирует Регина Кудрявцева (БНТУ-БелАЗ), на счету которой 176 мячей.

Как сообщалось, ранее исполком Белорусской федерации гандбола решил досрочно завершить мужской чемпионат страны. Это связано с пандемией коронавируса и рекомендациями Европейской федерации гандбола. Чемпионом Беларуси в 12-й раз стал Брестский гандбольный клуб имени Мешкова, серебро у минского СКА, бронза досталась могилевскому клубу «Машека». Итоговое положение: БГК — 48 очков, СКА — 44, «Машека» — 23, БГУФК-СКА — 17, «Кронон» — 14, «Гомель» — 10.

Лучшим снайпером стал Максим Несвадьба («Кронон»), забросивший 174 мяча.

Также было принято решение перенести «Финалы четырех» розыгрыша Кубка Беларуси среди мужских и женских команд на начало сезона — 2020/2021.

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