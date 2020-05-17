Обладатель золота определится на женском гандбольном чемпионате Беларуси

В 17.00 на паркете гомельского Дворца игровых видов спорта действующие чемпионки страны гандболистки «Гомеля» примут гостей из БНТУ-БелАЗа. В минувшую среду в Минске гомельчанки уступили со счетом 30:31. Тем не менее для завоевания своего четвертого золота национального первенства гандболисткам «Гомеля» достаточно сегодня сыграть вничью, а их соперницам, чтобы в 24-й раз стать чемпионками, нужна только победа.