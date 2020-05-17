Обладатель золота определится на женском гандбольном чемпионате Беларуси
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На женском гандбольном чемпионате Беларуси сегодня состоится решающий поединок за золотые медали, сообщает корреспондент БЕЛТА.
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На женском гандбольном чемпионате Беларуси сегодня состоится решающий поединок за золотые медали, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В 17.00 на паркете гомельского Дворца игровых видов спорта действующие чемпионки страны гандболистки «Гомеля» примут гостей из
Обладательницами бронзовых наград стали гандболистки «Городничанки» из Гродно, спортсменки «Берестья» из Бреста замкнули квартет сильнейших.
В бомбардирской гонке перед последним матчем лидирует Регина Кудрявцева (БНТУ-БелАЗ), на счету которой 176 мячей.
Как сообщалось, ранее исполком Белорусской федерации гандбола решил досрочно завершить мужской чемпионат страны. Это связано с пандемией коронавируса и рекомендациями Европейской федерации гандбола. Чемпионом Беларуси в 12-й раз стал Брестский гандбольный клуб имени Мешкова, серебро у минского СКА, бронза досталась могилевскому клубу «Машека». Итоговое положение: БГК — 48 очков, СКА — 44, «Машека» — 23,
Лучшим снайпером стал Максим Несвадьба («Кронон»), забросивший 174 мяча.
Также было принято решение перенести «Финалы четырех» розыгрыша Кубка Беларуси среди мужских и женских команд на начало сезона — 2020/2021.