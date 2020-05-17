Гандболистки «Гомеля» в четвертый раз стали чемпионками Беларуси

Сегодня в решающем поединке за золотые медали на площадке гомельского Дворца игровых видов спорта подопечные Томажа Чатера уверенно переиграли гандболисток БНТУ-БелАЗа со счетом 29:27 (16:7). Хозяйки с первых минут взяли инициативу в свои руки и доминировали на протяжении всего игрового времени. Самыми результативными стали гомельчанка Наталья Котина и минчанка Мария Коновал, забросившие по 7 мячей. В минувшую среду в Минске гомельчанки уступили со счетом 30:31. Обладательницами бронзовых наград стали гандболистки «Городничанки» из Гродно, спортсменки «Берестья» из Бреста замкнули квартет сильнейших.