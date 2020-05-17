Гандболистки «Гомеля» в четвертый раз стали чемпионками Беларуси
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки «Гомеля» в четвертый раз стали чемпионками Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки «Гомеля» в четвертый раз стали чемпионками Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в решающем поединке за золотые медали на площадке гомельского Дворца игровых видов спорта подопечные Томажа Чатера уверенно переиграли гандболисток
У мужчин чемпионом Беларуси в 12-й раз стал Брестский гандбольный клуб имени Мешкова, серебро у минского СКА, бронза досталась могилевскому клубу «Машека». Итоговое положение: БГК — 48 очков, СКА — 44, «Машека» — 23,
Лучшим снайпером стал Максим Несвадьба («Кронон»), забросивший 174 мяча.
Также было принято решение перенести «Финалы четырех» розыгрыша Кубка Беларуси среди мужских и женских команд на начало сезона-2020/2021.