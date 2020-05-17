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17 мая, источник: БЕЛТА

Гандболистки «Гомеля» в четвертый раз стали чемпионками Беларуси

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболистки «Гомеля» в четвертый раз стали чемпионками Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в решающем поединке за золотые медали на площадке гомельского Дворца игровых видов спорта подопечные Томажа Чатера уверенно переиграли гандболисток БНТУ-БелАЗа со счетом 29:27 (16:7). Хозяйки с первых минут взяли инициативу в свои руки и доминировали на протяжении всего игрового времени. Самыми результативными стали гомельчанка Наталья Котина и минчанка Мария Коновал, забросившие по 7 мячей. В минувшую среду в Минске гомельчанки уступили со счетом 30:31. Обладательницами бронзовых наград стали гандболистки «Городничанки» из Гродно, спортсменки «Берестья» из Бреста замкнули квартет сильнейших.

У мужчин чемпионом Беларуси в 12-й раз стал Брестский гандбольный клуб имени Мешкова, серебро у минского СКА, бронза досталась могилевскому клубу «Машека». Итоговое положение: БГК — 48 очков, СКА — 44, «Машека» — 23, БГУФК-СКА — 17, «Кронон» — 14, «Гомель» — 10.

Лучшим снайпером стал Максим Несвадьба («Кронон»), забросивший 174 мяча.

Также было принято решение перенести «Финалы четырех» розыгрыша Кубка Беларуси среди мужских и женских команд на начало сезона-2020/2021.

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