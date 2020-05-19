Олимпийская чемпионка Седойкина перешла в гандбольный клуб ЦСКА
Олимпийская чемпионка по гандболу в составе сборной России Анна Седойкина подписала контракт с московским ЦСКА, сообщается на официальном сайте клуба.
Олимпийская чемпионка по гандболу в составе сборной России Анна Седойкина подписала контракт с московским ЦСКА, сообщается на официальном сайте клуба.
Седойкина с 2015 года выступала в клубе «Ростов-Дон», в 2000—2015 годах играла в волгоградском «Динамо». 35-летняя гандболистка девять раз выигрывала чемпионат России, в составе национальной команды стала чемпионкой мира в 2009 году. Также Седойкина является двукратным призером чемпионатов Европы, в 2019 году она завоевала бронзу чемпионата мира.
«В моей карьере было не так много переходов, но сейчас жизненные обстоятельства сложились таким образом, что лучшим решением будет смена обстановки. Есть игроки, которые меняют клубы практически каждый год, и им привычнее
«Прежде всего хочу отметить, что смена клуба никак не повлияет на мой настрой и на мое отношение к работе. Мои цели и задачи остаются неизменными — я продолжу заниматься любимым делом, буду выкладываться по максимуму в каждой игре и по ходу каждой тренировки. Настраиваюсь выходить на площадку, чтобы делать свою работу и вносить вклад в общие успехи команды», — отметила гандболистка.