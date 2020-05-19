Текущие события
Футбол. Зарубежный
17.05
Кельн
Майнц
22
Футбол. Зарубежный
17.05
Динамо Мн
Ислочь
10
Футбол. Зарубежный
17.05
Рух
Смолевичи
00
Футбол. Зарубежный
17.05
Унион Б
Бавария
02
Футбол. Зарубежный
18.05
Вердер
Байер
14
Футбол. Зарубежный
20.05
Динамо Брс
БАТЭ
Все события
Фоторепортажи
16Николь Ковальчук — прекрасная жена звезды сборной России
19Самые яркие эпизоды тренерской карьеры Семина в «Локомотиве»
12:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Олимпийская чемпионка Седойкина перешла в гандбольный клуб ЦСКА

Олимпийская чемпионка по гандболу в составе сборной России Анна Седойкина подписала контракт с московским ЦСКА, сообщается на официальном сайте клуба.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Седойкина с 2015 года выступала в клубе «Ростов-Дон», в 2000—2015 годах играла в волгоградском «Динамо». 35-летняя гандболистка девять раз выигрывала чемпионат России, в составе национальной команды стала чемпионкой мира в 2009 году. Также Седойкина является двукратным призером чемпионатов Европы, в 2019 году она завоевала бронзу чемпионата мира.

«В моей карьере было не так много переходов, но сейчас жизненные обстоятельства сложились таким образом, что лучшим решением будет смена обстановки. Есть игроки, которые меняют клубы практически каждый год, и им привычнее как-то комментировать эти события. Для меня же это лишь второй подобный опыт в карьере», — сказала Седойкина.

«Прежде всего хочу отметить, что смена клуба никак не повлияет на мой настрой и на мое отношение к работе. Мои цели и задачи остаются неизменными — я продолжу заниматься любимым делом, буду выкладываться по максимуму в каждой игре и по ходу каждой тренировки. Настраиваюсь выходить на площадку, чтобы делать свою работу и вносить вклад в общие успехи команды», — отметила гандболистка.

 Эта бразильянка с роскошными формами толкает мужчин на безрассудства
Тарасова рассказала, как относится к Родниной
Ученица Тутберидзе попала в рейтинг Forbes
Нурмагомедов сохранил лидерство в рейтинге бойцов UFC
Великий гол советского хоккеиста добил Канаду на Суперсерии-72
Девушка футболиста сборной России выложила фото в купальнике
Стали известны имена заболевших коронавирусом в «Динамо»
Клуб МЛС отказался покупать Бэйла
Телеканал «Россия 24» принес извинения Сергею Устюгову
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь