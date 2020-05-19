Олимпийская чемпионка Седойкина перешла в гандбольный клуб ЦСКА

Источник: Спорт РИА Новости

Седойкина с 2015 года выступала в клубе «Ростов-Дон», в 2000—2015 годах играла в волгоградском «Динамо». 35-летняя гандболистка девять раз выигрывала чемпионат России, в составе национальной команды стала чемпионкой мира в 2009 году. Также Седойкина является двукратным призером чемпионатов Европы, в 2019 году она завоевала бронзу чемпионата мира.

«В моей карьере было не так много переходов, но сейчас жизненные обстоятельства сложились таким образом, что лучшим решением будет смена обстановки. Есть игроки, которые меняют клубы практически каждый год, и им привычнее как-то комментировать эти события. Для меня же это лишь второй подобный опыт в карьере», — сказала Седойкина.