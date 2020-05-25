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25 мая, источник: БЕЛТА

Артем Королек и Борис Пуховский могут войти в All-star Team гандбольной Лиги чемпионов

25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два белорусских гандболиста вошли в число претендентов на попадание в символическую сборную — All-star Team — еще незавершившейся Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Среди номинантов на лучшего игрока на позиции линейного белорус Артем Королек, выступающий за польский «Виве» из Кельце. Гандболисты «Виве» заняли 3-е место в группе В, пробившись в 1/8 финала главного континентального турнира. На групповом этапе Артем Королек забросил 52 мяча.

Также в числе претендентов на попадание в символическую сборную белорусский разыгрывающий украинского «Мотора» из Запорожья Борис Пуховский. Он забросил 74 мяча, но это не помогло чемпионам Украины попасть в плей-офф ЛЧ.

Всего среди номинантов 50 человек, из которых будут выбраны лучшие игроки по позициям, а также лучший тренер и молодой игрок (1997 года рождения и младше).

Голосование болельщиков начнется во вторник, 26 мая. Ранее лучшим дебютантом Лиги чемпионов был признан 24-летний правый крайний сборной Беларуси и Брестского гандбольного клуба имени Мешкова Никита Вайлупов.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов прошел только групповой этап. Затем в марте в связи с пандемией коронавируса Европейская федерация гандбола приняла решение не проводить матчи 1/8 и ¼ финалов, а завершить сезон «Финалом четырех», в котором выступят по две лучшие команды из двух групп: испанская «Барселона», французский «Пари Сен-Жермен», немецкий «Киль», венгерский «Веспрем». Планируется, что решающий этап чемпионской Лиги пройдет 28—29 декабря в немецком Кельне.

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