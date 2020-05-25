Артем Королек и Борис Пуховский могут войти в All-star Team гандбольной Лиги чемпионов

Среди номинантов на лучшего игрока на позиции линейного белорус Артем Королек, выступающий за польский «Виве» из Кельце. Гандболисты «Виве» заняли 3-е место в группе В, пробившись в 1/8 финала главного континентального турнира. На групповом этапе Артем Королек забросил 52 мяча.

Также в числе претендентов на попадание в символическую сборную белорусский разыгрывающий украинского «Мотора» из Запорожья Борис Пуховский. Он забросил 74 мяча, но это не помогло чемпионам Украины попасть в плей-офф ЛЧ.

Всего среди номинантов 50 человек, из которых будут выбраны лучшие игроки по позициям, а также лучший тренер и молодой игрок (1997 года рождения и младше).

Голосование болельщиков начнется во вторник, 26 мая. Ранее лучшим дебютантом Лиги чемпионов был признан 24-летний правый крайний сборной Беларуси и Брестского гандбольного клуба имени Мешкова Никита Вайлупов.