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27 мая, источник: Спорт РИА Новости

Вяхирева признана MVP чемпионата России

Гандболистка «Ростова-Дона» Анна Вяхирева признана самым ценным игроком (MVP) минувшего сезона в чемпионате России, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).

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Источник: Спорт РИА Новости

Выбор в пользу Вяхиревой был сделан на основе голосования тренеров команд — участниц чемпионата России с учетом результатов опроса жюри спортивных журналистов и итогов интернет-опроса болельщиков.

Конкурентками Вяхиревой в финале голосования были Елена Михайличенко из тольяттинской «Лады» и Карина Сабирова из «Астраханочки».

«Конечно, приятно, что меня назвали самым ценным игроком Суперлиги, но из-за того, что сезон закончился досрочно, ощущения странные. Приз был бы более заслуженным, если бы мы полностью доиграли чемпионат. Впрочем, мне вообще всегда гораздо больше запоминаются победы команды. Что касается персонально своей игры, скажу кратко: всегда можно лучше», — прокомментировала Вяхирева свою победу в номинации.

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