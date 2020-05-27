Вяхирева признана MVP чемпионата России

«Конечно, приятно, что меня назвали самым ценным игроком Суперлиги, но из-за того, что сезон закончился досрочно, ощущения странные. Приз был бы более заслуженным, если бы мы полностью доиграли чемпионат. Впрочем, мне вообще всегда гораздо больше запоминаются победы команды. Что касается персонально своей игры, скажу кратко: всегда можно лучше», — прокомментировала Вяхирева свою победу в номинации.