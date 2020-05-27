Вяхирева признана MVP чемпионата России
Гандболистка «Ростова-Дона» Анна Вяхирева признана самым ценным игроком (MVP) минувшего сезона в чемпионате России, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Гандболистка «Ростова-Дона» Анна Вяхирева признана самым ценным игроком (MVP) минувшего сезона в чемпионате России, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России (ФГР).
Выбор в пользу Вяхиревой был сделан на основе голосования тренеров команд — участниц чемпионата России с учетом результатов опроса жюри спортивных журналистов и итогов
Конкурентками Вяхиревой в финале голосования были Елена Михайличенко из тольяттинской «Лады» и Карина Сабирова из «Астраханочки».
«Конечно, приятно, что меня назвали самым ценным игроком Суперлиги, но