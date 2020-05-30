Белорусский гандболист Алексей Ушал перешел в венгерский клуб «Орошхаза»

В недавно завершившемся сезоне 30-летний Алексей Ушал вместе с товарищами по армейской команде стал серебряным призером чемпионата Беларуси, а ранее выигрывал Кубок страны. Он также выступал в минском «Аркатроне», гродненском «Крононе», «Гомеле» и Брестском гандбольном клубе имени Мешкова.

Кроме Алексея Ушала минский СКА покидают еще несколько игроков основного состава. В частности, в австрийский «Швац» переходит опытнейший голкипер Алексей Кишов, а его коллега по амплуа Иван Мороз и линейный Вячеслав Бохан продолжат карьеру в стане чемпиона Украины запорожского «Мотора». Там они будут играть вместе с еще двумя белорусскими гандболистами Борисом Пуховским и Максимом Бабичевым. Кроме того, игровую карьеру завершили Иван Бровко и Денис Рутенко. -0-