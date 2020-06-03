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3 июня, источник: БЕЛТА

Белорусский гандболист Борис Пуховский продлил контракт с запорожским «Мотором»

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский гандболист Борис Пуховский еще на год продлил контракт с запорожским «Мотором», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Для одного из лидеров белорусской сборной это будет уже шестой сезон в составе чемпионов Украины. Кроме Бориса Пуховского в «Моторе» с 2017 года выступает еще один белорус Максим Бабичев.

Со следующего сезона к ним присоединятся еще два белорусских гандболиста — голкипер Иван Мороз и линейный Вячеслав Бохан, игравшие в прошлом сезоне в составе минского СКА.

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