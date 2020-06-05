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15:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гандболистка Вяхирева вошла в символическую сборную сезона Лиги чемпионов

Гандболистка российского клуба «Ростов-Дон» Анна Вяхирева признана лучшей правой полусредней в сезоне-2019/20 Лиги чемпионов, сообщается на сайте Европейской федерации гандбола (EHF).

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Источник: Спорт РИА Новости

Голосование за лучших игроков продолжалось две недели, собрано более 23 тысяч голосов.

Полностью символическая сборная сезона выглядит следующим образом:

вратарь: Амандин Лейно («Дьер», Венгрия),

левая крайняя: Санна Сульберг («Эсбьерг», Дания),

левая полусредняя: Кристина Нягу («Бухарест», Румыния),

разыгрывающая: Стине Офтедал («Дьер»),

линейная: Асма Эльгауи («Вылча», Румыния),

правая полусредняя: Вяхирева,

правая крайняя: Йованка Радичевич («Будучность», Черногория),

лучший защитник: Эдуарда Аморим («Дьер»),

лучший молодой игрок: Ноэми Хафра («Ференцварош», Венгрия),

лучший тренер: Эммануэль Майоннад («Мец», Франция).

Ранее Вяхирева была признана самым ценным игроком (MVP) минувшего сезона в чемпионате России.

Сезон-2019/2020 в Лиге чемпионов, который был прерван из-за пандемии коронавируса, не завершен. Планируется, что четвертьфинальные матчи турнира состоятся 3 сентября. «Ростов-Дон» в четвертьфинале Лиги чемпионов должен сыграть с французским «Брестом».

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