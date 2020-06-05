Гандболистка Вяхирева вошла в символическую сборную сезона Лиги чемпионов

Голосование за лучших игроков продолжалось две недели, собрано более 23 тысяч голосов.
Полностью символическая сборная сезона выглядит следующим образом:
вратарь: Амандин Лейно («Дьер», Венгрия),
левая крайняя: Санна Сульберг («Эсбьерг», Дания),
левая полусредняя: Кристина Нягу («Бухарест», Румыния),
разыгрывающая: Стине Офтедал («Дьер»),
линейная: Асма Эльгауи («Вылча», Румыния),
правая полусредняя: Вяхирева,
правая крайняя: Йованка Радичевич («Будучность», Черногория),
лучший защитник: Эдуарда Аморим («Дьер»),
лучший молодой игрок: Ноэми Хафра («Ференцварош», Венгрия),
лучший тренер: Эммануэль Майоннад («Мец», Франция).
Ранее Вяхирева была признана самым ценным игроком (MVP) минувшего сезона в чемпионате России.
Сезон-2019/2020 в Лиге чемпионов, который был прерван из-за пандемии коронавируса, не завершен. Планируется, что четвертьфинальные матчи турнира состоятся 3 сентября. «Ростов-Дон» в четвертьфинале Лиги чемпионов должен сыграть с французским «Брестом».