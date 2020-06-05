Гандболистка Вяхирева вошла в символическую сборную сезона Лиги чемпионов

Голосование за лучших игроков продолжалось две недели, собрано более 23 тысяч голосов.

Сезон-2019/2020 в Лиге чемпионов, который был прерван из-за пандемии коронавируса, не завершен. Планируется, что четвертьфинальные матчи турнира состоятся 3 сентября. «Ростов-Дон» в четвертьфинале Лиги чемпионов должен сыграть с французским «Брестом».