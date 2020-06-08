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8 июня, источник: БЕЛТА

Российский гандболист Дмитрий Санталов пополнил ряды БГК имени Мешкова

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболист сборной России Дмитрий Санталов подписал контракт с БГК имени Мешкова, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

24-летний новобранец 12-кратных чемпионов Беларуси с 2014 года играл в составе лучшего российского клуба «Чеховские медведи», с которым шесть раз становился чемпионом, а также по пять раз завоевывал Кубок и Суперкубок страны.

Сегодня также стало известно, что наставник БГК-2 Андрей Мочалов покинул Брест, став главным тренером гандбольного клуба «Гомель». Будучи игроком, Андрей Мочалов провел в БГК имени Мешкова 16 сезонов, он является лучшим бомбардиром в истории брестской команды, забросившим 1396 мячей.

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