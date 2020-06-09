Матыцин и Шишкарев обсудили заявку России на получение wild card на ЧМ-2021 по гандболу

Источник: РИА "Новости"

Ранее на заседании исполкома Европейской федерации гандбола было принято решение об отмене несыгранных матчей отборочного турнира чемпионата мира. В результате этого сборная России не смогла отобраться на турнир. Мировое первенство пройдет в Египте с 14 по 31 января 2021 года. Отмечается, что Матыцин обещал официально поддержать заявку.

«У министра спорта и лидера международного гандбола давние крепкие профессиональные отношения, — сказал Шишкарев. — Кстати, также Олег Васильевич много работал и с членом исполкома ФГР, ректором Сибирского государственного университета физической культуры и спорта Олегом Шалаевым. Мир тесен, контакты хорошо налажены. Конечно же, министр крайне заинтересован в том, чтобы мужская сборная России не пропустила чемпионат мира».