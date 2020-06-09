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19:08 (мск), источник: ТАСС

Матыцин и Шишкарев обсудили заявку России на получение wild card на ЧМ-2021 по гандболу

ТАСС, 9 июня. Министр спорта России Олег Матыцин и президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев обсудили заявку России на получение специального приглашения (wild card) для участия сборной в финальной части чемпионата мира 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба ФГР.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее на заседании исполкома Европейской федерации гандбола было принято решение об отмене несыгранных матчей отборочного турнира чемпионата мира. В результате этого сборная России не смогла отобраться на турнир. Мировое первенство пройдет в Египте с 14 по 31 января 2021 года. Отмечается, что Матыцин обещал официально поддержать заявку.

«У министра спорта и лидера международного гандбола давние крепкие профессиональные отношения, — сказал Шишкарев. — Кстати, также Олег Васильевич много работал и с членом исполкома ФГР, ректором Сибирского государственного университета физической культуры и спорта Олегом Шалаевым. Мир тесен, контакты хорошо налажены. Конечно же, министр крайне заинтересован в том, чтобы мужская сборная России не пропустила чемпионат мира».

Также Матыцин и Шишкарев обсудили тему взаимодействия Минспорта и ФГР. «В частности, планируется, что гандбол станет основным игровым видом в новой концепции всероссийских студенческих соревнований, — говорится в сообщении. — А рабочая группа с участием представителей министерства и ведущих федераций займется вопросом изменения отношения к профессиональному спорту. Цель — построение вертикали, позволяющей поддерживать развитие за счет коммерческих доходов спорта высших достижений».

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