ЕГФ назвала 10 участников группового этапа Лиги чемпионов, БГК — в листе ожидания

В турнире сыграют два представителя немецкой бундеслиги «Киль» и «Фленсбург», а также испанская «Барселона», датский «Ольборг», венгерский «Веспрем», хорватский «Загреб», французский «Пари Сен-Жермен», португальский «Порту», северомакедонский «Вардар» из Скопье и польский «Виве» из Кельце, в котором играют белорусские гандболисты Артем Королек и Владислав Кулеш.

Еще шесть команд, которые выступят в главном континентальном турнире, ЕГФ назовет 19 июня. В «лист ожидания» попали 14 претендентов, среди которых чемпион Беларуси — Брестский гандбольный клуб имени Мешкова, а также швейцарский «Шаффхаузен», норвежский «Эльверум», словенский «Целе», венгерский «Пик» из Сегеда, испанский «Адемар» из Леона, французский «Нант», датский «Гудме», польская «Висла» из Плоцка, португальский «Спортинг» из Лиссабона, северомакедонский «Еурофарм» из Битолы, турецкий «Бешикташ» из Стамбула, румынское «Динамо» из Бухареста и украинский «Мотор» из Запорожья, в котором выступят белорусы Борис Пуховский, Максим Бабичев, Иван Мороз и Вячеслав Бохан.

Жеребьевка группового этапа нового сезона гандбольной Лиги чемпионов пройдет 1 июля в Вене.