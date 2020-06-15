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15 июня, источник: БЕЛТА

Белорусские гандболисты Максим Лапицкий и Дмитрий Камышик вернулись в минский СКА

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Два известных белорусских гандболиста вернулись в состав минского СКА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Из гродненского «Кронона» в армейский клуб возвратился голкипер Максим Лапицкий, игравший в минской команде с 2011-го по 2016 год. Срок его нынешнего контракта со СКА рассчитан на два года. Ранее он также выступал в клубах Испании и Литвы.

Левый полусредний Дмитрий Камышик, игравший в составе СКА с 2011-го по 2013-й и с сентября 2018-го по январь 2020 года, подписал новый контракт на один год. До этого он выступал в минских клубах «Аркатрон» и «Динамо», а также Брестском гандбольном клубе имени Мешкова. Последние несколько месяцев Дмитрий Камышик провел в российской «Неве» из Санкт-Петербурга.

Ранее СКА покинули несколько игроков основного состава. Голкипер Иван Мороз и линейный Вячеслав Бохан перешли в украинский «Мотор» из Запорожья, опытнейший вратарь Алексей Кишов переехал в австрийский «Швац», линейный Алексей Ушал продолжит карьеру в венгерском клубе «Орошхаза», а Иван Бровко и Денис Рутенко решили завершить игровую карьеру.

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