Белорусы не попали в сборную звезд гандбольной Лиги чемпионов

По итогам голосования более 34 тыс. болельщиков, проведенного Европейской федерацией гандбола, белорусские разыгрывающий Борис Пуховский из украинского «Мотора» (Запорожье) и линейный Артем Королек из польского «Виве» (Кельце) не попали в All-star Team ЛЧ.