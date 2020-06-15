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15 июня, источник: БЕЛТА

Белорусы не попали в сборную звезд гандбольной Лиги чемпионов

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские гандболисты не вошли в символическую сборную Лиги чемпионов сезона 2019/2020, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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По итогам голосования более 34 тыс. болельщиков, проведенного Европейской федерацией гандбола, белорусские разыгрывающий Борис Пуховский из украинского «Мотора» (Запорожье) и линейный Артем Королек из польского «Виве» (Кельце) не попали в All-star Team ЛЧ.

В нее вошли:

голкипер — Никлас Ландин («Киль», Германия);.

полевые игроки — Мануэл Штрлек, Блаж Благотиншек (оба — «Веспрем», Венгрия), Сандер Сагосен, Миккель Хансен (оба — «Пари Сен-Жермен», Франция), Бенце Банхиди («Пик», Сегед, Венгрия), Алекс Дуйшебаев («Виве», Кельце, Польша), Никлас Экберг («Киль», Германия).

Лучшим молодым игроком признан Алейкс Гомес из испанской «Барселоны», лучшим тренером назван испанский наставник «Веспрема» Давид Давис.

Нынешний сезон гандбольной Лиги чемпионов еще не завершен: на 28—29 декабря намечено проведение его решающего этапа — «Финала четырех». В немецком Кельне борьбу за главный клубный трофей Старого Света поведут «Киль», «Барселона», «Пари Сен-Жермен» и «Веспрем».

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