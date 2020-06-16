Гандболисты Норвегии, Италии и Латвии стали соперниками сборной Беларуси в квалификации ЧЕ-2022
16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В
16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В
Сборная Беларуси попала в шестую квалификационную группу вместе с командами Норвегии, Латвии и Италии.
Составы остальных отборочных квартетов:
1 — Франция, Сербия, Бельгия, Греция;.
2 — Германия, Австрия, Босния и Герцеговина, Эстония;.
3 — Чехия, Украина, Фарерские острова, Россия;.
4 — Исландия, Португалия, Литва, Израиль;.
5 — Словения, Нидерланды, Польша, Турция;.
7 — Дания, Северная Македония, Швейцария, Финляндия;.
8 — Швеция, Черногория, Румыния, Косово.
Отборочный турнир стартует 4 ноября 2020 года, а финиширует 2 мая 2021-го. В финальную стадию континентального первенства выйдут по две лучшие сборные, а также четыре лучших команды из занявших третьи места в группах.
Финальный турнир 15-го чемпионата Европы пройдет в январе 2022 года на аренах Венгрии и Словакии. Кроме хозяев финальной части от квалификации также освобождены действующие чемпионы Старого Света гандболисты сборной Испании и финалисты прошлого турнира хорваты.