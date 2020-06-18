Сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии и Испании на Евро-2020

Жеребьевка групповой стадии чемпионата, который пройдет с 3 по 20 декабря в Дании и Норвегии, транслировалась на канале Европейской гандбольной федерации (EHF) в YouTube. Российская команда попала в группу B, матчи которой пройдут в датском Фредериксхавне.