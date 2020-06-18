Сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии и Испании на Евро-2020
Женская сборная России по гандболу сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии и Испании на предварительном этапе чемпионата Европы 2020 года.
Женская сборная России по гандболу сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии и Испании на предварительном этапе чемпионата Европы 2020 года.
Жеребьевка групповой стадии чемпионата, который пройдет с 3 по 20 декабря в Дании и Норвегии, транслировалась на канале Европейской гандбольной федерации (EHF) в YouTube. Российская команда попала в группу B, матчи которой пройдут в датском Фредериксхавне.
Состав остальных групп:
группа A: Франция, Дания, Черногория, Словения;.
группа C: Нидерланды, Венгрия, Сербия, Хорватия;.
группа D: Румыния, Норвегия, Германия, Польша.
Три лучшие команды каждой группы выходят в основной раунд турнира, где в двух новых группах определятся полуфиналисты чемпионата Европы.