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18 июня, источник: Спорт РИА Новости

Сборная России сыграет с командами Швеции, Чехии и Испании на Евро-2020

Женская сборная России по гандболу сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии и Испании на предварительном этапе чемпионата Европы 2020 года.

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Источник: Спорт РИА Новости

Жеребьевка групповой стадии чемпионата, который пройдет с 3 по 20 декабря в Дании и Норвегии, транслировалась на канале Европейской гандбольной федерации (EHF) в YouTube. Российская команда попала в группу B, матчи которой пройдут в датском Фредериксхавне.

Состав остальных групп:

группа A: Франция, Дания, Черногория, Словения;.

группа C: Нидерланды, Венгрия, Сербия, Хорватия;.

группа D: Румыния, Норвегия, Германия, Польша.

Три лучшие команды каждой группы выходят в основной раунд турнира, где в двух новых группах определятся полуфиналисты чемпионата Европы.

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