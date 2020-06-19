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16:37 (мск), источник: ТАСС

Гандболистки ЦСКА сыграют в Лиге чемпионов следующего сезона

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Женский гандбольный клуб ЦСКА примет участие в Лиге чемпионов сезона-2020/21. Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации гандбола.

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Источник: РИА "Новости"

Всего в турнире сыграют 16 команд. Девять команд, в том числе «Ростов-Дон», отобрались в Лигу чемпионов как победители национальных чемпионатов. Еще семь, среди которых оказался ЦСКА, получили специальные приглашения для участия в соревнованиях.

Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 1 июля.

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