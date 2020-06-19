Гандболистки ЦСКА сыграют в Лиге чемпионов следующего сезона
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Женский гандбольный клуб ЦСКА примет участие в Лиге чемпионов сезона-2020/21. Об этом сообщает
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Женский гандбольный клуб ЦСКА примет участие в Лиге чемпионов сезона-2020/21. Об этом сообщает
Всего в турнире сыграют 16 команд. Девять команд, в том числе «Ростов-Дон», отобрались в Лигу чемпионов как победители национальных чемпионатов. Еще семь, среди которых оказался ЦСКА, получили специальные приглашения для участия в соревнованиях.
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет 1 июля.