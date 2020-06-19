БГК имени Мешкова попал в групповой этап Лиги чемпионов
19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская гандбольная федерация (ЕГФ) определила все команды, которые выступят на групповом этапе нового сезона Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская гандбольная федерация (ЕГФ) определила все команды, которые выступят на групповом этапе нового сезона Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В число 16 участников основного этапа главного континентального клубного турнира вошел и чемпион Беларуси Брестский гандбольный клуб имени Мешкова.
Кроме брестчан там выступят два представителя немецкой бундеслиги «Киль» и «Фленсбург», а также испанская «Барселона», датский «Ольборг», венгерские «Веспрем» и «Пик» из Сегеда, хорватский «Загреб», французские «Пари Сен-Жермен» и «Нант», норвежский «Эльверум», словенский «Целе», португальский «Порту», северомакедонский «Вардар» из Скопье, польский «Виве» из Кельце, в котором играют белорусские гандболисты Артем Королек и Владислав Кулеш, и украинский «Мотор» из Запорожья с белорусами Борисом Пуховским, Максимом Бабичевым, Иваном Морозом и Вячеславом Боханом в составе.
Жеребьевка группового этапа нового сезона гандбольной Лиги чемпионов пройдет 1 июля в Вене.
В текущем сезоне Лиги чемпионов прошел только групповой этап. Затем в марте в связи с пандемией коронавируса ЕГФ приняла решение не проводить матчи 1/8 и ¼ финала, а завершить сезон «Финалом четырех», в котором выступят по две лучшие команды из двух предварительных групп — «Барселона», «Пари Сен-Жермен», «Киль» и «Веспрем». Планируется, что решающий этап чемпионской Лиги пройдет