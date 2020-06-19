БГК имени Мешкова попал в групповой этап Лиги чемпионов

Кроме брестчан там выступят два представителя немецкой бундеслиги «Киль» и «Фленсбург», а также испанская «Барселона», датский «Ольборг», венгерские «Веспрем» и «Пик» из Сегеда, хорватский «Загреб», французские «Пари Сен-Жермен» и «Нант», норвежский «Эльверум», словенский «Целе», португальский «Порту», северомакедонский «Вардар» из Скопье, польский «Виве» из Кельце, в котором играют белорусские гандболисты Артем Королек и Владислав Кулеш, и украинский «Мотор» из Запорожья с белорусами Борисом Пуховским, Максимом Бабичевым, Иваном Морозом и Вячеславом Боханом в составе.