EHF отменила ¼ финала и «Финал четырех» женской ЛЧ из-за коронавируса
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Европейская федерация гандбола (EHF) приняла решение отменить четвертьфиналы и «Финал четырех» женской Лиги чемпионов сезона-2019/20
МОСКВА, 26 июн — РИА Новости. Европейская федерация гандбола (EHF) приняла решение отменить четвертьфиналы и «Финал четырех» женской Лиги чемпионов сезона-2019/20
Планировалось, что «Финал четырех» пройдет в Будапеште с 3 по 6 сентября. В четвертьфинале Лиги чемпионов должен был принять участие «Ростов-Дон».
«Мы поддерживали постоянную связь с Федерацией гандбола Венгрии и получали свежую информацию о местных запретах и ограничениях, которые касаются, например, международных поездок и проведения крупных соревнований, — сказал президент EHF Михаэль Видерер. — На протяжении последних месяцев EHF повторяла, что матчи состоятся, только если безопасные условия будут гарантированы для всех участников».
Отмечается, что решение о досрочном завершении Лиги чемпионов не повлияет на старт следующего сезона турнира. Первый тур группового этапа сезона-2020/21 запланирован на