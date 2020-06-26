EHF отменила ¼ финала и «Финал четырех» женской ЛЧ из-за коронавируса

Планировалось, что «Финал четырех» пройдет в Будапеште с 3 по 6 сентября. В четвертьфинале Лиги чемпионов должен был принять участие «Ростов-Дон».

«Мы поддерживали постоянную связь с Федерацией гандбола Венгрии и получали свежую информацию о местных запретах и ограничениях, которые касаются, например, международных поездок и проведения крупных соревнований, — сказал президент EHF Михаэль Видерер. — На протяжении последних месяцев EHF повторяла, что матчи состоятся, только если безопасные условия будут гарантированы для всех участников».