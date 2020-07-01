Новый гандбольный сезон в Беларуси стартует в конце августа

В следующем 29-м по счету мужском чемпионате Беларуси в первом дивизионе примут участие восемь клубов: БГК имени Мешкова, минские СКА, «Витязь», БГУФК-СКА, «Машека» из Могилева, «Гомель», гродненский «Кронон» и команда РГУОР-сборная-2002 (вне конкурса). Они проведут четырехкруговой турнир, первый тур которого намечен на 29—30 августа .

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По такой же системе пройдет турнир у женских команд, где за чемпионский титул будут сражаться «Гомель», «БНТУ-БелАЗ», «Городничанка», «Виктория-Берестье» из Бреста, «Витебчанка», бобруйская «Березина», РЦОР-БГУФК и РГУОР-сборная-2004. Начало женского первенства намечено на 5 сентября.

Также на заседании исполкома БФГ известный специалист Олег Шарейко утвержден главным тренером молодежной сборной Беларуси (U-20).