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1 июля, источник: БЕЛТА

Новый гандбольный сезон в Беларуси стартует в конце августа

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новый гандбольный сезон в Беларуси стартует в конце лета. Его предварят «Финалы четырех» кубкового розыгрыша 2020 года, которые были перенесены в связи с пандемией коронавируса. Решающий этап Кубка Беларуси среди мужских команд планируется провести 22—23 августа в Пинске, женские дружины разыграют трофей 29—30 августа в Жлобине. Такие решения приняты на заседании исполкома Белорусской федерации гандбола, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В следующем 29-м по счету мужском чемпионате Беларуси в первом дивизионе примут участие восемь клубов: БГК имени Мешкова, минские СКА, «Витязь», БГУФК-СКА, «Машека» из Могилева, «Гомель», гродненский «Кронон» и команда РГУОР-сборная-2002 (вне конкурса). Они проведут четырехкруговой турнир, первый тур которого намечен на 29—30 августа.

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По такой же системе пройдет турнир у женских команд, где за чемпионский титул будут сражаться «Гомель», «БНТУ-БелАЗ», «Городничанка», «Виктория-Берестье» из Бреста, «Витебчанка», бобруйская «Березина», РЦОР-БГУФК и РГУОР-сборная-2004. Начало женского первенства намечено на 5 сентября.

Также на заседании исполкома БФГ известный специалист Олег Шарейко утвержден главным тренером молодежной сборной Беларуси (U-20).

Планируется, что в еврокубковых турнирах нового сезона Беларусь представят пять клубов. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сыграет в мужской Лиге чемпионов, вице-чемпион страны столичный СКА выступит в Европейской лиге, «Машека» — в розыгрыше Кубка ЕГФ. Гандболистки «БНТУ-БелАЗа» примут участие в Европейской лиге, «Виктория-Берестье» попробует свои силы в Кубке ЕГФ.

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