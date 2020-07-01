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1 июля, источник: БЕЛТА

БГК имени Мешкова попал в третью корзину жеребьевки Лиги чемпионов

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сегодня узнает соперников по групповому этапу нового сезона Лиги чемпионов. Жеребьевка пройдет в штаб-квартире Европейской федерации гандбола в Вене, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Чемпионы Беларуси попали в третью корзину посева вместе с венгерским «Пиком» из Сегеда, французским «Нантом» и украинским «Мотором» из Запорожья, в котором в новом сезоне будут играть сразу четыре белорусских гандболиста: Борис Пуховский, Максим Бабичев, Иван Мороз и Вячеслав Бохан.

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Соперниками этих клубов станут команды из трех других корзин посева:

1 — «Барселона» (Испания), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Вардар» (Скопье, Северная Македония), «Веспрем» (Венгрия);.

2 — «Киль» (Германия), «Ольборг» (Дания), «Порту» (Португалия), «Виве» (Кельце, Польша);.

4 — «Эльверум» (Норвегия), «Целе» (Словения), «Загреб» (Хорватия), «Фленсбург» (Германия).

В новом сезоне главный континентальный клубный турнир пройдет в измененном формате. На первом этапе 16 команд будут разделены на две группы, где проведут двухкруговые турниры с матчами дома и в гостях. Соревнования в группах пройдут с 16 сентября 2020 года по 4 марта 2021-го. По итогам группового этапа прямые путевки в четвертьфинальную стадию получат по два лучших клуба. Команды, которые займут места с третьего по шестое, в марте — апреле сыграют в поединках плей-офф за четыре оставшихся пропуска в ¼ финала. Четвертьфиналы намечены на середину мая, «Финал четырех» должен пройти 12—13 июня.

В нынешнем сезоне Лиги чемпионов БГК имени Мешкова выступил неудачно, не сумев пробиться в плей-офф. После финиша группового этапа в марте в связи с пандемией коронавируса ЕГФ приняла решение не проводить матчи 1/8 и ¼ финала, а завершить сезон «Финалом четырех», в котором выступят по две лучшие команды из двух предварительных групп: «Барселона», «Пари Сен-Жермен», «Киль» и «Веспрем». Планируется, что решающий этап чемпионской Лиги-2019/2020 пройдет 28—29 декабря в немецком Кельне.

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