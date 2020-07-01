БГК имени Мешкова попал в третью корзину жеребьевки Лиги чемпионов
1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сегодня узнает соперников по групповому этапу нового сезона Лиги чемпионов. Жеребьевка пройдет в
1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова сегодня узнает соперников по групповому этапу нового сезона Лиги чемпионов. Жеребьевка пройдет в
Чемпионы Беларуси попали в третью корзину посева вместе с венгерским «Пиком» из Сегеда, французским «Нантом» и украинским «Мотором» из Запорожья, в котором в новом сезоне будут играть сразу четыре белорусских гандболиста: Борис Пуховский, Максим Бабичев, Иван Мороз и Вячеслав Бохан.
Соперниками этих клубов станут команды из трех других корзин посева:
1 — «Барселона» (Испания), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Вардар» (Скопье, Северная Македония), «Веспрем» (Венгрия);.
2 — «Киль» (Германия), «Ольборг» (Дания), «Порту» (Португалия), «Виве» (Кельце, Польша);.
4 — «Эльверум» (Норвегия), «Целе» (Словения), «Загреб» (Хорватия), «Фленсбург» (Германия).
В новом сезоне главный континентальный клубный турнир пройдет в измененном формате. На первом этапе 16 команд будут разделены на две группы, где проведут двухкруговые турниры с матчами дома и в гостях. Соревнования в группах пройдут с 16 сентября 2020 года по 4 марта 2021-го. По итогам группового этапа прямые путевки в четвертьфинальную стадию получат по два лучших клуба. Команды, которые займут места с третьего по шестое, в марте — апреле сыграют в поединках
В нынешнем сезоне Лиги чемпионов БГК имени Мешкова выступил неудачно, не сумев пробиться в