БГК имени Мешкова попал в третью корзину жеребьевки Лиги чемпионов

Чемпионы Беларуси попали в третью корзину посева вместе с венгерским «Пиком» из Сегеда, французским «Нантом» и украинским «Мотором» из Запорожья, в котором в новом сезоне будут играть сразу четыре белорусских гандболиста: Борис Пуховский, Максим Бабичев, Иван Мороз и Вячеслав Бохан.

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Соперниками этих клубов станут команды из трех других корзин посева:

1 — «Барселона» (Испания), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Вардар» (Скопье, Северная Македония), «Веспрем» (Венгрия);.

2 — «Киль» (Германия), «Ольборг» (Дания), «Порту» (Португалия), «Виве» (Кельце, Польша);.

4 — «Эльверум» (Норвегия), «Целе» (Словения), «Загреб» (Хорватия), «Фленсбург» (Германия).

В новом сезоне главный континентальный клубный турнир пройдет в измененном формате. На первом этапе 16 команд будут разделены на две группы, где проведут двухкруговые турниры с матчами дома и в гостях. Соревнования в группах пройдут с 16 сентября 2020 года по 4 марта 2021-го. По итогам группового этапа прямые путевки в четвертьфинальную стадию получат по два лучших клуба. Команды, которые займут места с третьего по шестое, в марте — апреле сыграют в поединках плей-офф за четыре оставшихся пропуска в ¼ финала. Четвертьфиналы намечены на середину мая, «Финал четырех» должен пройти 12—13 июня .