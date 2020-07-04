Гандболистка Вяхирева претендует на звание лучшего игрока года по версии IHF

Источник: РИА "Новости"

Всего на премию номинированы пять гандболисток: помимо Вяхиревой, трое нидерландок и одна норвежка. Победитель определится по итогам голосования на сайте IHF. Кандидатом на звание лучшего тренера женских команд по итогам года является главный тренер сборной России испанец Амброс Мартин. В номинации у мужчин представители России не попали в список претендентов.

Сборная России в 2019 году завоевала бронзовые медали чемпионата мира. Вяхирева и Мартин в этом же году вместе с клубом «Ростов-Дон» выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок России, дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили венгерскому «Дьёру». Вяхирева ранее была признана лучшим игроком 2019 года по версии портала Handball Planet.