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14:50 (мск), источник: ТАСС

Гандболистка Вяхирева претендует на звание лучшего игрока года по версии IHF

ТАСС, 4 июля. Правая полусредняя сборной России Анна Вяхирева номинирована на награду лучшему игроку 2019 года по версии Международной федерации гандбола (IHF). Об этом сообщает пресс-служба IHF.

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Источник: РИА "Новости"

Всего на премию номинированы пять гандболисток: помимо Вяхиревой, трое нидерландок и одна норвежка. Победитель определится по итогам голосования на сайте IHF. Кандидатом на звание лучшего тренера женских команд по итогам года является главный тренер сборной России испанец Амброс Мартин. В номинации у мужчин представители России не попали в список претендентов.

Сборная России в 2019 году завоевала бронзовые медали чемпионата мира. Вяхирева и Мартин в этом же году вместе с клубом «Ростов-Дон» выиграли чемпионат, Кубок и Суперкубок России, дошли до финала Лиги чемпионов, где уступили венгерскому «Дьёру». Вяхирева ранее была признана лучшим игроком 2019 года по версии портала Handball Planet.

Представители России дважды получали премию IHF. В 1994 году лучшим гандболистом был признан Талант Дуйшебаев (два года спустя он снова был признан лучшим игроком, но уже как представитель сборной Испании). В 2009 году титул лучшего тренера женских команд достался Евгению Трефилову.

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