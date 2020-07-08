Белорусские гандболистки попали в первую корзину жеребьевки квалификации ЧМ-2021

Команда Томажа Чатера посеяна в первую корзину вместе с гандболистками Австрии, Словакии, Северной Македонии и Турции. Составы остальных корзин:
2 — Украина, Италия, Швейцария, Исландия, Португалия;.
3 — Литва, Фарерские острова, Косово, Израиль, Финляндия;.
Участники первого раунда квалификации будут разделены на две группы по четыре команды и три — по три. Соревнования пройдут в конце ноября или в начале декабря 2020 года в формате однокруговых турниров в каждой группе, хозяева которых будут определены после сегодняшней жеребьевки.
По итогам группового этапа по две лучшие сборные из пяти групп выйдут в плей-офф, где к ним присоединятся еще 10 команд, которые будут участвовать в чемпионате Европы в декабре 2020 года. Поединки нокаут-раунда ЧМ-2021 намечены на апрель, а финальный этап 25-го по счету женского мирового гандбольного форума с участием 32 сборных со всей планеты пройдет в начале декабря 2021 года в Испании.