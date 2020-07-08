Фареры и Швейцария стали соперниками белорусских гандболисток в квалификации ЧМ-2021

Соревнования пройдут в конце ноября или в начале декабря 2020 года в формате однокруговых турниров в каждой группе. По итогам группового этапа по две лучшие сборные из пяти групп выйдут в плей-офф, где к ним присоединятся еще 10 команд, которые будут участвовать в чемпионате Европы в декабре 2020 года. Поединки нокаут-раунда ЧМ-2021 намечены на апрель, а финальный этап 25-го женского мирового гандбольного форума с участием 32 сборных со всей планеты пройдет в начале декабря 2021 года в Испании.