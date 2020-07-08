Фареры и Швейцария стали соперниками белорусских гандболисток в квалификации ЧМ-2021
8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жеребьевка первого квалификационного этапа женского гандбольного чемпионата мира 2021 года состоялась в
8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жеребьевка первого квалификационного этапа женского гандбольного чемпионата мира 2021 года состоялась в
Гандболистки сборной Беларуси попали в группу 5, где их соперниками будут команды Швейцарии и Фарерских островов. Беларусь имеет первоочередное право стать хозяином турнира в этой группе.
Составы остальных групп:
1 — Словакия, Украина, Израиль, Люксембург;.
2 — Литва, Исландия, Греция, Северная Македония;.
3 — Финляндия, Португалия, Турция;.
4 — Австрия, Италия, Косово.
Соревнования пройдут в конце ноября или в начале декабря 2020 года в формате однокруговых турниров в каждой группе. По итогам группового этапа по две лучшие сборные из пяти групп выйдут в