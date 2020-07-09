Российские клубы могут быть исключены из гандбольной Лиги чемпионов сезона-2020/2021

Во время конференции был затронут вопрос о возможном продлении закрытия границ во время старта нового сезона. Как сообщает «Гандбол. Быстрый центр», если ограничения на въезд в Россию из Европы и в Европу из России сохранятся, ЕГФ рассматривает вариант, при котором участие российских клубов в Лиге чемпионов сезона-2020/2021 будет невозможным.