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19:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Российские клубы могут быть исключены из гандбольной Лиги чемпионов сезона-2020/2021

Сегодня, 9 июля, Европейская гандбольная федерация (ЕГФ) провела видеоконференцию, в которой приняли участие представители всех клубов — участников Лиги чемпионов сезона-2020/2021.

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Источник: РИА "Новости"

Во время конференции был затронут вопрос о возможном продлении закрытия границ во время старта нового сезона. Как сообщает «Гандбол. Быстрый центр», если ограничения на въезд в Россию из Европы и в Европу из России сохранятся, ЕГФ рассматривает вариант, при котором участие российских клубов в Лиге чемпионов сезона-2020/2021 будет невозможным.

В таком случае команды могут быть исключены из стартующего розыгрыша — «Ростов-Дон» и ЦСКА будут заменены на запасные команды — чешский «Баник» и норвежский «Сторхамар».

Напомним, ограничения на международное сообщение между Европой и Россией наложены по причине пандемии коронавируса.

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