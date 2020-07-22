ЦСКА сыграет в Лиге Европы

— Мы рады, что примем участие в Европейской лиге. Этот турнир только появился на гандбольной карте, но уже вызывает большой ажиотаж из-за участия многих грандов и крепких команд Старого света, — отметил исполнительный директор ЦСКА Василий Славин. — Наш клуб начнет борьбу с первого квалификационного раунда, который стартует в конце августа. Времени на «раскачку» нет. Игрокам нужно сконцентрироваться и подойти к матчам в полной готовности. Теперь ждем жеребьевку, тогда мы и узнаем нашего соперника. Загадывать не хочется, но было бы интересно попробовать свои силы против португальской «Бенфики» или испанского «Бидасоа Ируна». Также было бы здорово встретиться с минским СКА и устроить настоящее армейское дерби.