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16:13 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА сыграет в Лиге Европы

Европейская федерация гандбола одобрила заявку армейцев на участие во втором по значимости клубном турнире континента — Лиге Европы.

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Источник: Спорт-Экспресс

— Мы рады, что примем участие в Европейской лиге. Этот турнир только появился на гандбольной карте, но уже вызывает большой ажиотаж из-за участия многих грандов и крепких команд Старого света, — отметил исполнительный директор ЦСКА Василий Славин. — Наш клуб начнет борьбу с первого квалификационного раунда, который стартует в конце августа. Времени на «раскачку» нет. Игрокам нужно сконцентрироваться и подойти к матчам в полной готовности. Теперь ждем жеребьевку, тогда мы и узнаем нашего соперника. Загадывать не хочется, но было бы интересно попробовать свои силы против португальской «Бенфики» или испанского «Бидасоа Ируна». Также было бы здорово встретиться с минским СКА и устроить настоящее армейское дерби.

Старт матчей первого квалификационного раунда Лиги Европы намечен на 29 августа. ЦСКА узнает своего соперника 28 июля по результатам жеребьевки, которая пройдет в штаб-квартире ЕГФ в Вене.

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