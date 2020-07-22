ЦСКА сыграет в Лиге Европы
Европейская федерация гандбола одобрила заявку армейцев на участие во втором по значимости клубном турнире континента — Лиге Европы.
Европейская федерация гандбола одобрила заявку армейцев на участие во втором по значимости клубном турнире континента — Лиге Европы.
— Мы рады, что примем участие в Европейской лиге. Этот турнир только появился на гандбольной карте, но уже вызывает большой ажиотаж
Старт матчей первого квалификационного раунда Лиги Европы намечен на 29 августа. ЦСКА узнает своего соперника 28 июля по результатам жеребьевки, которая пройдет в