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13:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА сыграет со СКА в квалификации Лиги Европы

28 июля в венской штаб-квартире ЕГФ прошла жеребьевка первого квалификационного раунда Лиги Европы.

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Источник: Спорт-Экспресс

По ее итогам соперником ЦСКА стал минский СКА. Эту новость прокомментировал спортивный директор московских армейцев Леонид Воронин.

— Мы очень довольны результатами жеребьевки! СКА — интересный соперник со спортивной точки зрения: это клуб с богатыми гандбольными традициями, который имеет большой опыт выступления в еврокубках. В текущем межсезонье белорусский клуб сильно омолодился, поэтому сейчас трудно сказать, в какой гандбол они будут играть. Будем пристально наблюдать за Кубком Белоруссии, который пройдет в августе — именно там СКА впервые выступит в обновленном составе, — рассказал Воронин. — Выезд получится удобным с точки зрения логистики — безвизовый режим, небольшие расстояния, удобно добираться. Еще один плюс — это, конечно, медийная привлекательность, ведь ЦСКА против СКА — настоящее армейское дерби!

Первый матч ЦСКА сыграет на выезде 29—30 августа. Ответная встреча пройдет в Москве неделей позже — 5—6 сентября. (Александр Акимов).

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