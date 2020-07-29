ЦСКА сыграет со СКА в квалификации Лиги Европы

— Мы очень довольны результатами жеребьевки! СКА — интересный соперник со спортивной точки зрения: это клуб с богатыми гандбольными традициями, который имеет большой опыт выступления в еврокубках. В текущем межсезонье белорусский клуб сильно омолодился, поэтому сейчас трудно сказать, в какой гандбол они будут играть. Будем пристально наблюдать за Кубком Белоруссии, который пройдет в августе — именно там СКА впервые выступит в обновленном составе, — рассказал Воронин. — Выезд получится удобным с точки зрения логистики — безвизовый режим, небольшие расстояния, удобно добираться. Еще один плюс — это, конечно, медийная привлекательность, ведь ЦСКА против СКА — настоящее армейское дерби!