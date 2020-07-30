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15:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гандболисты сборных России и Украины сыграют в отборе к ЧЕ в Минске

Гандболисты сборных России и Украины сыграют между собой в квалификации чемпионата Европы-2022 в Минске 5 и 7 ноября, сообщается на официальном сайте Федерации гандбола России.

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Источник: Спорт РИА Новости

Европейская федерация гандбола утвердила изменения в расписании отборочного турнира Евро. Сборные России и Украины сыграют в группе 3. Личные встречи команд пройдут в Минске во дворце спорта «Уручье». В первой игре номинальными хозяевами площадки будут украинцы, во второй — россияне.

Другими соперниками сборной России в квалификации станут сборные Чехии и Фарерских островов. Фареры планируют проводить домашние матчи в Дании.

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