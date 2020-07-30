Гандболисты сборных России и Украины сыграют в отборе к ЧЕ в Минске

Европейская федерация гандбола утвердила изменения в расписании отборочного турнира Евро. Сборные России и Украины сыграют в группе 3. Личные встречи команд пройдут в Минске во дворце спорта «Уручье». В первой игре номинальными хозяевами площадки будут украинцы, во второй — россияне.