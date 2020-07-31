Мартин покинул пост главного тренера женского гандбольного клуба «Ростов-Дон»

Источник: AP 2020

Мартин работал в команде с лета 2018 года. Под его руководством клуб по два раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также стал победителем кубка страны. Кроме этого, в его активе второе место в Лиге чемпионов (2018/19).

«Для меня это было сложное решение, я провел два замечательных сезона с этой командой. Была проделана большая работа, были большие победы, в “Ростов-Доне” я чувствовал себя очень хорошо. Единственная причина, по которой я покидаю команду, это желание быть рядом с моей семьей, с детьми, по которым я очень скучаю — в жизни есть важные вещи, ради которых приходится принимать непростые решения. Мне очень жаль, что вместе нам не удалось выиграть Лигу чемпионов, желаю команде скорее взять долгожданный трофей, потому что игроки и клуб готовы к этому», — заявил Мартин.

Также специалист отметил, что продолжит занимать пост главного тренера сборной России. Он возглавляет женскую национальную команду с августа прошлого года, став первым иностранцем во главе российской сборной. Под его руководством россиянки завоевали бронзовые медали чемпионата мира — 2019.