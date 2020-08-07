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15:40 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА откроет новый сезон женской гандбольной Лиги чемпионов матчем с «Дьёром»

ТАСС, 7 августа. Российский гандбольный клуб ЦСКА сыграет 12 сентября в первом туре женской Лиги чемпионов против пятикратного победителя турнира венгерского «Дьёра». Об этом сообщает пресс-служба Европейской федерации гандбола (EHF).

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Матч станет первым в предстоящем турнире и состоится в Москве. Помимо «Дьёра», армейскому клубу предстоит встретиться в группе В с румынским клубом «Рымнику-Вылча», черногорской «Будучностью», германской «Боруссией», французским «Брестом», датским «Оденсе» и хорватской «Подравкой».

12 сентября также сыграет финалист позапрошлого сезона российский «Ростов-Дон» — против венгерского «Ференцвароша». Также команда встретится в группе А с французским «Метцем», норвежским клубом «Вайперс Кристиансанн», датским «Эсбьергом», румынским «Бухарестом», германским «Битигхаймом» и словенским «Кримом».

Групповой этап женской Лиги чемпионов завершится 14 февраля. По две лучшие команды каждой восьмерки попадут напрямую в четвертьфинал, еще по четыре клуба сыграют в 1/8 финала. Завершится сезон 30 мая 2021 года.

Первый тур мужской Лиги чемпионов пройдет 16—17 сентября. Российские клубы не пробились в групповой этап.

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