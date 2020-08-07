Кудерова: «Балтийская заря» запустила краудфандинговый сбор средств

Федерация гандбола России (ФГР) постановила, что «Балтийская заря» начнет свой первый сезон в истории в межрегиональных соревнованиях среди женских команд первой лиги. Созданная в 2020 году «Балтийская заря» ставит целью к сезону-2022/23 выйти на лидирующие позиции в Суперлиге и попасть в Лигу чемпионов. В 2023 году в Санкт-Петербурге планируется запустить академию гандбола.

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«Отчасти краудфандинг (сбор добровольных взносов в Интернете) — вынужденная мера. Наши потенциальные партнеры отодвигают активную стадию переговоров на осень. Ситуация с коронавирусом нестабильная, мы не знаем, как она будет развиваться. Не можем рисковать — нужно начинать сезон. Для многих девочек — это последний шанс войти в команду и начать профессиональную карьеру. Решили использовать этот ресурс. Цель сегодняшнего дня — собрать 2 миллиона рублей для обеспечения тренировочного процесса и проведения матчей», — сказала Кудерова по телефону.