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16:03 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кудерова: «Балтийская заря» запустила краудфандинговый сбор средств

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 авг — РИА Новости, Сергей Яременко. Женский гандбольный клуб «Балтийская заря» запустила сбор средств при помощи краудфандинга, сообщила РИА Новости президент петербургской команды Ирина Кудерова.

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Федерация гандбола России (ФГР) постановила, что «Балтийская заря» начнет свой первый сезон в истории в межрегиональных соревнованиях среди женских команд первой лиги. Созданная в 2020 году «Балтийская заря» ставит целью к сезону-2022/23 выйти на лидирующие позиции в Суперлиге и попасть в Лигу чемпионов. В 2023 году в Санкт-Петербурге планируется запустить академию гандбола.

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«Отчасти краудфандинг (сбор добровольных взносов в Интернете) — вынужденная мера. Наши потенциальные партнеры отодвигают активную стадию переговоров на осень. Ситуация с коронавирусом нестабильная, мы не знаем, как она будет развиваться. Не можем рисковать — нужно начинать сезон. Для многих девочек — это последний шанс войти в команду и начать профессиональную карьеру. Решили использовать этот ресурс. Цель сегодняшнего дня — собрать 2 миллиона рублей для обеспечения тренировочного процесса и проведения матчей», — сказала Кудерова по телефону.

«У нас есть и безвозмездный краудфандинг, но есть и вознаграждения за помощь. Даем возможность компаниям, которые нам помогут, нанести логотип на форму, даем возможность нанести на майки имя и фамилию обычных людей. Это другой уровень взаимодействия с клубом и реклама. По сути, люди станут полноправными партнерами “Балтийской зари”. Кроме того, мы придумали такую опцию: будем называть каждый очередной тур именем человека или компании, которые оказали нам помощь», — отметила она.

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