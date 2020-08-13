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13 августа, источник: БЕЛТА

Гандболисты «Мешков Брест» проиграли в спарринге запорожскому «Мотору»

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чемпион Беларуси по гандболу «Мешков Брест» проиграл первый международный товарищеский матч, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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На площадке брестского спорткомплекса «Виктория» мешковцы уступили украинскому чемпиону запорожскому «Мотору» с результатом 27:30. В первой половине игры брестчане имели большое преимущество и ушли на перерыв с перевесом в семь мячей — 17:10.

Во втором тайме картина игры резко изменилась — гости не только сумели догнать соперников, но и добиться победы с разницей в три гола.

В составе брестского клуба самым результативным стал Никита Вайлупов, забросивший восемь мячей. Шесть мячей в активе Александра Шкуринского, по пять раз отличились Марко Панич и Владимир Враньеш. У победителей лучшим снайпером оказался Захар Денисов, семь раз поразивший ворота хозяев площадки. Белорусский легионер запорожского клуба Борис Пуховский забросил два мяча. Кроме него в составе «Мотора» выступают еще четыре белоруса — Иван Мороз, Максим Бабичев, Вячеслав Бохан и Андрей Климовец.

Второй спарринг «Мешков Брест» и «Мотор» проведут в городе над Бугом 14 августа.

Тем временем стали известны сроки проведения решающего этапа SEHA-лиги с участием чемпионов Беларуси. «Финал четырех» пройдет 4—6 сентября в хорватском Задаре. В четвертьфинале «Мешков Брест» дважды обыграл запорожский «Мотор» — 30:28 (дома) и 33:28 (в гостях).

Соперником брестчан в полуфинале будет победитель четвертьфинальной пары «Веспрем» (Венгрия) — «Войводина» (Нови-Сад, Сербия). В их первой встрече венгерский клуб победил на выезде со счетом 31:26.

Кроме мешковцев в полуфинал уже вышел хорватский «Загреб», соперник которого определится после повторного четвертьфинального поединка между северомакедонским «Вардаром» из Скопье и хорватским «Нексе» из Нашице. На площадке хорватов «Вардар» выиграл с минимальным преимуществом — 31:30.

Вице-чемпионы Беларуси гандболисты минского СКА сегодня отправились на международный турнир «Кубок Париматч» в Москву. В первом матче подопечные Игоря Папруги 14 августа сыграют с российским клубом «Донские Казаки» из Таганрога, а 15 августа встретятся с одной из команд пары ЦСКА (Москва) — «Пермские Медведи» (Пермь). Перед отъездом в российскую столицу армейцы обыграли в Минске гандболистов «Гомеля» со счетом 38:24.

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