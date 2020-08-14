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14 августа, источник: БЕЛТА

Гандболисты минского СКА вышли в финал турнира в Москве

Вице-чемпионы Беларуси в первом полуфинальном матче победили с минимальным перевесом российский клуб «Донские казаки» из Таганрога — 23:22.

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Источник: ska-minsk.by

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА успешно начали выступление на международном турнире «Кубок Париматч» в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня вице-чемпионы Беларуси в первом полуфинальном матче победили с минимальным перевесом российский клуб «Донские казаки» из Таганрога — 23:22. Первый тайм подопечные Игоря Папруги выиграли со счетом 16:10, а после перерыва соперники сумели сократить до минимума. Самыми результативными в составе минчан стали Николай Алехин и Евгений Никанович, забросившие по пять мячей.

Завтра в поединке за первое место минские армейцы встретятся московским ЦСКА, который сегодня во втором полуфинале обыграл еще один российский клуб «Пермские медведи» из Перми с результатом 31:26 (18:11).

Предстоящий завтрашний финал станет своеобразной репетицией перед матчами СКА и ЦСКА в квалификации Европейской лиги. Первая встреча должна пройти в Минске 29 августа, ответная — 5 сентября в российской столице. -0-

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