Гандболисты минского СКА вышли в финал турнира в Москве

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА успешно начали выступление на международном турнире «Кубок Париматч» в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Завтра в поединке за первое место минские армейцы встретятся московским ЦСКА, который сегодня во втором полуфинале обыграл еще один российский клуб «Пермские медведи» из Перми с результатом 31:26 (18:11).
Предстоящий завтрашний финал станет своеобразной репетицией перед матчами СКА и ЦСКА в квалификации Европейской лиги. Первая встреча должна пройти в Минске 29 августа, ответная — 5 сентября в российской столице. -0-