Гандболисты минского СКА стали победителями турнира в Москве

Сегодня вице-чемпионы Беларуси в решающем поединке обыграли московский ЦСКА со счетом 29:27 (16:14). На протяжении большей части игрового времени минчане выигрывали, но в середине второй половины соперники сумели не только догнать их, но и выйти вперед. Однако затем белорусы вновь завладели инициативой и довели встречу до победы. Самым результативным в составе СКА стал Евгений Никанович, забросивший пять мячей. Сегодняшний финал стал своеобразной репетицией перед матчами СКА и ЦСКА в квалификации Европейской лиги. Первая встреча должна пройти 29 августа в Минске, ответная — 6 сентября в российской столице.