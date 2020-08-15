Гандболисты минского СКА стали победителями турнира в Москве

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА заняли первое место на международном турнире «Кубок Париматч» в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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Вчера в полуфинале подопечные Игоря Папруги победили с минимальным перевесом российский клуб «Донские Казаки» из Таганрога — 23:22.
Третье место на турнире заняли «Пермские Медведи», обыгравшие сегодня таганрогскую команду со счетом 35:28. Лучшим игроком «Кубка Париматч» признан голкипер пермяков Эдуард Максутов.
Через неделю минский СКА примет участие в решающем этапе розыгрыша Кубка Беларуси, который впервые пройдет в Пинске. В полуфинале 22 августа армейцы встретятся с могилевским клубом «Машека». В случае успеха в этой встрече минчане 23 августа сыграют в финале с победителем второго полуфинального поединка «Мешков Брест» — «Гомель». -0-