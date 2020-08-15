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15 августа, источник: БЕЛТА

Гандболисты минского СКА стали победителями турнира в Москве

Вице-чемпионы Беларуси в решающем поединке обыграли московский ЦСКА со счетом 29:27 (16:14).

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15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА заняли первое место на международном турнире «Кубок Париматч» в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня вице-чемпионы Беларуси в решающем поединке обыграли московский ЦСКА со счетом 29:27 (16:14). На протяжении большей части игрового времени минчане выигрывали, но в середине второй половины соперники сумели не только догнать их, но и выйти вперед. Однако затем белорусы вновь завладели инициативой и довели встречу до победы. Самым результативным в составе СКА стал Евгений Никанович, забросивший пять мячей. Сегодняшний финал стал своеобразной репетицией перед матчами СКА и ЦСКА в квалификации Европейской лиги. Первая встреча должна пройти 29 августа в Минске, ответная — 6 сентября в российской столице.

Вчера в полуфинале подопечные Игоря Папруги победили с минимальным перевесом российский клуб «Донские Казаки» из Таганрога — 23:22.

Гандболисты минского СКА вышли в финал турнира в 
МосквеВице-чемпионы
Беларуси в первом полуфинальном матче победили с минимальным перевесом российский клуб «Донские казаки» из Таганрога — 23:22.

Третье место на турнире заняли «Пермские Медведи», обыгравшие сегодня таганрогскую команду со счетом 35:28. Лучшим игроком «Кубка Париматч» признан голкипер пермяков Эдуард Максутов.

Через неделю минский СКА примет участие в решающем этапе розыгрыша Кубка Беларуси, который впервые пройдет в Пинске. В полуфинале 22 августа армейцы встретятся с могилевским клубом «Машека». В случае успеха в этой встрече минчане 23 августа сыграют в финале с победителем второго полуфинального поединка «Мешков Брест» — «Гомель». -0-

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