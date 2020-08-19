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19 августа, источник: БЕЛТА

Гандболисты минского СКА крупно уступили запорожскому «Мотору» в товарищеском матче

На протяжении всей игры чемпионы Украины имели преимущество. Первый тайм они выиграли с перевесом в шесть мячей — 19:13, а после перерыва увеличили разрыв до 14 мячей.

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА проиграли запорожскому «Мотору» со счетом 21:35 в домашнем товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении всей игры чемпионы Украины имели преимущество. Первый тайм они выиграли с перевесом в шесть мячей — 19:13, а после перерыва увеличили разрыв до 14 мячей. В составе «Мотора» белорус Борис Пуховский забросил пять мячей, Вячеслав Бохан четыре раза поражал ворота вице-чемпионов Беларуси. У минчан самым результативным стал Николай Алехин, отличившийся шесть раз.

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На прошлой неделе гандболисты «Мотора» обменялись победами в двух гостевых спаррингах с чемпионом Беларуси клубом «Мешков Брест» — 30:27 и 26:31.

Кроме того, 18 августа брестчане уверенно переиграли в контрольном матче гродненский «Кронон» — 37:21. Самыми результативными у мешковцев стали Дмитрий Санталов и Даниил Вергейчик, в активе которых по семь точных бросков.

В ближайшие выходные в Пинске лучшие белорусские клубы сыграют в решающем этапе розыгрыша Кубка страны. В субботу, 22 августа, состоятся полуфинальные матчи: «Мешков Брест» — «Гомель», СКА (Минск) — «Машека» (Могилев). Победители полуфиналов 23 августа встретятся в поединке за главный приз, а проигравшие поспорят за третье место в кубковом розыгрыше. -0-

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