Гандболисты минского СКА крупно уступили запорожскому «Мотору» в товарищеском матче

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА проиграли запорожскому «Мотору» со счетом 21:35 в домашнем товарищеском матче, сообщает корреспондент БЕЛТА.

На протяжении всей игры чемпионы Украины имели преимущество. Первый тайм они выиграли с перевесом в шесть мячей — 19:13, а после перерыва увеличили разрыв до 14 мячей. В составе «Мотора» белорус Борис Пуховский забросил пять мячей, Вячеслав Бохан четыре раза поражал ворота вице-чемпионов Беларуси. У минчан самым результативным стал Николай Алехин, отличившийся шесть раз.

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На прошлой неделе гандболисты «Мотора» обменялись победами в двух гостевых спаррингах с чемпионом Беларуси клубом «Мешков Брест» — 30:27 и 26:31.

Кроме того, 18 августа брестчане уверенно переиграли в контрольном матче гродненский «Кронон» — 37:21. Самыми результативными у мешковцев стали Дмитрий Санталов и Даниил Вергейчик, в активе которых по семь точных бросков.