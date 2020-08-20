«Ростов-Дон» в десятый раз стал победителем женского Кубка России по гандболу

«Ростов-Дон» стал победителем Кубка России в десятый раз в истории и в шестой подряд. Также на счету команды две серебряные медали. Второе место по количеству побед в турнире занимает звенигородская «Звезда» — четыре. «Ростов-Дон» является действующим чемпионом России.