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19:48 (мск), источник: ТАСС

«Ростов-Дон» в десятый раз стал победителем женского Кубка России по гандболу

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» со счетом 29:26 обыграл ЦСКА в финале Кубка России. Встреча прошла в Москве.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Самым результативным игроком матча стала правая полусредняя ростовской команды Анна Вяхирева, отличившаяся 14 раз. У ЦСКА больше всех мячей забила Елена Михайличенко (10).

В матче за третье место «Астраханочка» переиграла краснодарскую «Кубань» со счетом 22:19.

«Ростов-Дон» стал победителем Кубка России в десятый раз в истории и в шестой подряд. Также на счету команды две серебряные медали. Второе место по количеству побед в турнире занимает звенигородская «Звезда» — четыре. «Ростов-Дон» является действующим чемпионом России.

Для ЦСКА этот розыгрыш Кубка России стал первым в истории, клуб был основан в 2019 году, в чемпионате страны он занял третье место.

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