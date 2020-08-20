«Ростов-Дон» в десятый раз стал победителем женского Кубка России по гандболу
МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» со счетом 29:26 обыграл ЦСКА в финале Кубка России. Встреча прошла в Москве.
МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Женский гандбольный клуб «Ростов-Дон» со счетом 29:26 обыграл ЦСКА в финале Кубка России. Встреча прошла в Москве.
Самым результативным игроком матча стала правая полусредняя ростовской команды Анна Вяхирева, отличившаяся 14 раз. У ЦСКА больше всех мячей забила Елена Михайличенко (10).
В матче за третье место «Астраханочка» переиграла краснодарскую «Кубань» со счетом 22:19.
Для ЦСКА этот розыгрыш Кубка России стал первым в истории, клуб был основан в 2019 году, в чемпионате страны он занял третье место.