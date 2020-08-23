«Мешков Брест» завоевал Кубок Беларуси по гандболу
В решающем поединке кубкового розыгрыша в Пинске брестчане обыграли минский СКА со счетом 26:25 (15:13).
В решающем поединке кубкового розыгрыша в Пинске брестчане обыграли минский СКА со счетом 26:25 (15:13).
23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты клуба «Мешков Брест» в 12-й раз стали обладателями Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в решающем поединке кубкового розыгрыша в Пинске брестчане обыграли минский СКА со счетом 26:25 (15:13).
В игре за третье место гандболисты «Гомеля» в упорной борьбе переиграли могилевский клуб «Машека» с минимальным перевесом — 32:31.
В полуфиналах «Мешков Брест» разгромил соперников из «Гомеля» со счетом 33:22, а столичные армейцы были сильнее «Машеки» — 36:29.
В прошлые годы Кубком Беларуси, кроме брестчан, владели только столичные клубы: СКА — 7 раз, «Аркатрон» — 3, «Динамо» — 2. -0-