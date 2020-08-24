Пер Юханссон назначен главным тренером «Ростов-Дона»

«Все произошло довольно быстро. В середине августа я получил официальное предложение. У меня был хороший и продуктивный разговор с генеральным директором клуба Антоном Ревенко. “Ростов-Дон” действовал очень профессионально в вопросах, связанных с контрактом. Все решилось за один день. Так что мое первое впечатление такое: “Ростов-Дон” — очень профессиональный клуб», — сказал Юханссон.

«В команде выступают игроки мирового класса. Вместе с ними мы будем развивать ту систему, которую построил Мартин. Я очень уважаю испанского специалиста и считаю, что он — лучший тренер в мировом женском гандболе. Горжусь, что смогу сделать следующий шаг после него. Планирую использовать много из тех вещей, которые сделал Амброс. Я не тот человек, который приходит в команду и начнет все менять. Я сначала посмотрю, что работает. И сохраню все хорошие моменты», — добавил 49-летний швед.