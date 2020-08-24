Текущие события
Хоккей. НХЛ
25.08
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
25.08
Колорадо Эвеланш
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
05:30
Вегас Голден Найтс
Ванкувер Кэнакс
50
Футбол. Премьер-лига
23.08
Спартак
Локомотив
21
Футбол. Еврокубки
23.08
ПСЖ
Бавария
01
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Бостон Брюинз
23
Все события
Фоторепортажи
13«Бавария» вышла в финал Лиги чемпионов
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
16:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пер Юханссон назначен главным тренером «Ростов-Дона»

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Шведский специалист Пер Юханссон назначен главным тренером «Ростова-Дона», сообщается на сайте женского гандбольного клуба.

Наверх

Юханссон сменил в этой должности Амброса Мартина, который покинул клуб в конце июля.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Все произошло довольно быстро. В середине августа я получил официальное предложение. У меня был хороший и продуктивный разговор с генеральным директором клуба Антоном Ревенко. “Ростов-Дон” действовал очень профессионально в вопросах, связанных с контрактом. Все решилось за один день. Так что мое первое впечатление такое: “Ростов-Дон” — очень профессиональный клуб», — сказал Юханссон.

Во время загрузки произошла ошибка.

«В команде выступают игроки мирового класса. Вместе с ними мы будем развивать ту систему, которую построил Мартин. Я очень уважаю испанского специалиста и считаю, что он — лучший тренер в мировом женском гандболе. Горжусь, что смогу сделать следующий шаг после него. Планирую использовать много из тех вещей, которые сделал Амброс. Я не тот человек, который приходит в команду и начнет все менять. Я сначала посмотрю, что работает. И сохраню все хорошие моменты», — добавил 49-летний швед.

Юханссон с 2017 года возглавляет женскую сборную Черногории. Ранее специалист тренировал команду Швеции, которую привел к серебряным медалям чемпионата Европы 2010 года.

Читайте также
 Барби с мышцами Халка: невероятное тело красотки из Саратова
Ледовая трагедия: история любви одной из самых красивых фигуристок XX века
«Бавария» сделала второй требл, догнав «Барселону»
Капитана МЮ захотели исключить из сборной Англии
Стало известно о возможности проведения боя Поветкина и Усика
Фанаты ПСЖ устроили погромы в Париже после финала ЛЧ
В «Вашингтоне» рассказали о будущем Овечкина в команде
Неймар поздравил другой клуб с победой в ЛЧ и был высмеян
Большая распродажа на Ali. Миллионы скидок на спорт и не только!
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь