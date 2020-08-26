Гандболисты СКА и «Кронона» сыграли вничью в стартовом матче чемпионата Беларуси

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА не смогли одолеть гродненский «Кронон» в стартовом матче 29-го чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вице-чемпионы страны считались фаворитами, но гости из Гродно не собирались сдаваться без боя и в итоге добились ничьей — 30:30. В составе армейцев самыми результативными стали Кирилл Самойло и Никита Чижик, забросившие по 8 мячей, у гостей отличился Олен Луня, 10 раз поразивший ворота соперников.

Сегодняшний поединок стал для минчан последней проверкой сил перед домашним матчем Евролиги с московским ЦСКА, который состоится 29 августа в минском дворце спорта «Уручье».

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В пятницу, 28 августа, бронзовый призер чемпионата Беларуси могилевский клуб «Машека» примет на своей площадке гандболистов «Гомеля», 29 августа действующий чемпион страны «Мешков Брест» сыграет у себя дома с командой РГУОР-сборная-2002, а 30 августа в Минске состоится столичное дерби, в котором БГУФК-СКА будет соперничать с клубом «Витязь-Леон».

По ходу сезона команды проведут четырехкруговой турнир — по два матча дома и в гостях. Больше всех чемпионских титулов у брестчан, которые 12 раз становились лучшими. Десять раз золото завоевывал столичный СКА, пять — минское «Динамо», один раз чемпионом был столичный «Аркатрон».