Гандболисты СКА и «Кронона» сыграли вничью в стартовом матче чемпионата Беларуси

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА не смогли одолеть гродненский «Кронон» в стартовом матче 29-го чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодняшний поединок стал для минчан последней проверкой сил перед домашним матчем Евролиги с московским ЦСКА, который состоится 29 августа в минском дворце спорта «Уручье».
В пятницу, 28 августа, бронзовый призер чемпионата Беларуси могилевский клуб «Машека» примет на своей площадке гандболистов «Гомеля», 29 августа действующий чемпион страны «Мешков Брест» сыграет у себя дома с командой РГУОР-сборная-2002, а 30 августа в Минске состоится столичное дерби, в котором
По ходу сезона команды проведут четырехкруговой турнир — по два матча дома и в гостях. Больше всех чемпионских титулов у брестчан, которые 12 раз становились лучшими. Десять раз золото завоевывал столичный СКА, пять — минское «Динамо», один раз чемпионом был столичный «Аркатрон».
Женский чемпионат Беларуси стартует в начале сентября. -0-