Тренер «Чеховских медведей»: Команда завоевала Суперкубок благодаря героизму игроков

В среду «Чеховские медведи» в матче за Суперкубок России обыграли ЦСКА со счетом 27:24. Встреча между чемпионом и обладателем кубка страны открывала новый сезон.

«Можно сказать, что вчера мы играли вдевятером, — сказал Максимов. — Скамейка запасных ЦСКА, напротив, не вмещает всех желающих сыграть, по подбору игроков эта команда мощнее нашей. Выиграть нам позволили героизм и самоотдача, которые были проявлены отдельными игроками».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--72a93ba212b6cac55f43" data-vnd="72a93ba212b6cac55f43" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=72a93ba212b6cac55f43" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

В частности, главный тренер отметил игру голкипера Дмитрия Павленко, который отразил два пенальти.

Несмотря на победу, Максимов остался недоволен количеством ошибок, которые допустили игроки по ходу встречи: «Надо всегда стремиться выигрывать матчи на внутренней арене, но в октябре мы уже будем выступать в Лиге чемпионов. И когда мы будем играть на два фронта, будет очень тяжело. Мы потеряли трех игроков — они уехали играть за границу, и замена им пока еще не готова. Поэтому я хочу, чтобы игроки помнили об ответственности и понимали, что в Европе надо будет играть так, как они играли в конце вчерашнего матча с ЦСКА».