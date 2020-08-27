Тренер «Чеховских медведей»: Команда завоевала Суперкубок благодаря героизму игроков

В среду «Чеховские медведи» в матче за Суперкубок России обыграли ЦСКА со счетом 27:24. Встреча между чемпионом и обладателем кубка страны открывала новый сезон.
«Можно сказать, что вчера мы играли вдевятером, — сказал Максимов. — Скамейка запасных ЦСКА, напротив, не вмещает всех желающих сыграть, по подбору игроков эта команда мощнее нашей. Выиграть нам позволили героизм и самоотдача, которые были проявлены отдельными игроками».
В частности, главный тренер отметил игру голкипера Дмитрия Павленко, который отразил два пенальти.
Несмотря на победу, Максимов остался недоволен количеством ошибок, которые допустили игроки по ходу встречи: «Надо всегда стремиться выигрывать матчи на внутренней арене, но в октябре мы уже будем выступать в Лиге чемпионов. И когда мы будем играть на два фронта, будет очень тяжело. Мы потеряли трех игроков — они уехали играть за границу, и замена им пока еще не готова. Поэтому я хочу, чтобы игроки помнили об ответственности и понимали, что в Европе надо будет играть так, как они играли в конце вчерашнего матча с ЦСКА».
«Если бы мы на европейскому уровне совершили столько ошибок, сколько вчера, то проиграли бы. К глубокому сожалению, игры внутреннего чемпионата у некоторых игроков нашего клуба создают иллюзию сверхигроков. Мы вчера совершили дерзкие ошибки, которые игроки такого уровня не должны совершать. И то, что игра закончилась в нашу пользу, говорит о том, что соперник их допустил больше», — добавил Максимов.