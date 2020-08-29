Жлобин во второй раз примет «Финал четырех» гандбольного Кубка Беларуси среди женщин

В первом сегодняшнем полуфинальном поединке финалист прошлого кубкового турнира, вице-чемпион страны столичный «БНТУ-БелАЗ» встретится с «Витебчанкой». Вслед за ними действующие чемпионки и обладательницы Кубка страны гандболистки «Гомеля» сыграют с «Городничанкой». Победители полуфиналов 30 августа встретятся в решающем поединке за главный приз, а проигравшие поспорят за 3-е место в кубковом розыгрыше.

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В финальном поединке прошлого Кубка Беларуси спортсменки «Гомеля» с минимальным перевесом одолели «БНТУ-БелАЗ» — 27:26. В матче за третье место брестский клуб «Виктория-Берестье» обыграл гродненскую «Городничанку» со счетом 28:24.

За всю историю гандболистки «БНТУ-БелАЗа» 16 раз выигрывали Кубок страны, у «Гомеля» четыре трофея, два — у гандболисток «Городничанки».