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12:32 (мск), источник: БЕЛТА

Гандболисты минского СКА примут московский ЦСКА в квалификации Евролиги

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА сегодня проведут домашний матч первого квалификационного раунда Европейской лиги с московским ЦСКА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Встречу двух армейских команд, которая начнется в 17.00 на паркете минского дворца спорта «Уручье», будут судить сербские арбитры Ненад Николич и Душан Стойкович. Сегодняшние соперники хорошо знают друг друга — в середине августа в финале международного турнира «Кубок Париматч» в российской столице СКА обыграл ЦСКА с результатом 29:27.

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Перед сегодняшней встречей минчане провели стартовый поединок национального чемпионата, сыграв вничью на своей площадке с гродненским «Крононом» (30:30). Москвичи, в составе которых играет белорусский полусредний Олег Астрашапкин, перед отъездом в белорусскую столицу проиграли «Чеховским Медведям» (24:27) в матче за российский Суперкубок.

Ответная встреча за выход во второй раунд квалификации Евролиги между СКА и ЦСКА состоится 6 сентября в Москве.

В новом сезоне в мужских континентальных соревнованиях Беларусь представят еще два клуба. «Мешков Брест» в середине сентября начнет выступление на групповом этапе главного турнира Старого Света — Лиги чемпионов, могилевский «Машека» в ноябре стартует с третьего квалификационного раунда розыгрыша Еврокубка.

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